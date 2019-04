Gutiérrez inició su plan para vacar a Cáceres Llica en Arequipa

El vicegobernador Walter Gutiérrez puso en marcha el plan para sacar a Elmer Cáceres Llica de su cargo como gobernador regional de Arequipa. "En 4 o 5 meses debe estar fuera del cargo", predijo ayer frente a la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

Horas antes, su abogado Luis Gutiérrez presentó la denuncia por difamación en contra del gobernador. En este documento se argumenta que Cáceres Llica dañó el honor de Gutiérrez cuando indicó a la prensa que tenía miedo de ser asesinado, recordando el caso de un complot que planeaba el vicegobernador del Callao para quedarse en el cargo. "Yo tengo por allí temor de que a veces quieren el poder para hacer otras cosas", dijo Cáceres sobre Gutiérrez en aquella oportunidad.

Gutiérrez pidió una reparación civil de S/ 1 millón a Cáceres. Además, si es sentenciado puede ir a la cárcel hasta por 3 años.

La vacancia

Gutiérrez indicó que su abogado también elevó un pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que Cáceres Llica esté suspendido del cargo mientras dura el juicio en su contra. Está seguro que el gobernador será hallado culpable del delito de difamación.

¿Qué ocurre si Elmer Cáceres es sentenciado? La vacancia en su contra solo procedería una vez el fallo quede consentido. Pero los plazos judiciales toman tiempo. Si los jueces le dan la razón a Gutiérrez en primera instancia, la sentencia puede demorar nueve meses y en segunda instancia, para confirmarla, dos años. O sea, cuando el gobernador esté de salida. Sobre el pedido de suspensión, eso dependerá del Jurado Nacional de Elecciones.

Con esta acción penal, el vicegobernador sepultó toda posibilidad de llegar a una reconciliación con el gobernador. "Esto tiene que tener sus resultados. Lo van a sacar", manifestó.

Gutiérrez negó que su plan desde el inicio de la gestión fuera la vacancia. Señaló que lo buscó muchas veces y que ante los continuos desplantes de la autoridad, decidió poner en marcha estos recursos legales.

Para Gutiérrez, lo mejor es que Cáceres Llica deje de ser gobernador. Aseguró que en tres meses de gobierno, no hubo una buena gestión y que los hospitales y colegios están abandonados.

"Yo me he equivocado en llevarlo, porque creí mucho que podíamos trabajar", dijo Gutiérrez sobre su alianza con Cáceres para ganar las elecciones regionales.

Según Gutiérrez, en 2016 Cáceres Llica lo buscó en su casa para pedirle que apoye su candidatura. Entonces, Unidos por el Gran Cambio le dio cobijo. En la segunda vuelta ambos dejaron de hablarse.

Gobernador no se manifestó sobre querella

La República se contactó con Valerio Andía, gerente de relaciones públicas del Gobierno Regional de Arequipa.

Señaló que la institución no se pronunciaría sobre esta denuncia, ya que la demanda es un tema personal del gobernador, que no tiene que ver con sus funciones como autoridad. Señaló que conocía que aún no se le notificó sobre la demanda.