Urgencia periodística

“Los periodistas tienen varios privilegios. Te enteras antes que todos. Te contestan el teléfono siempre. Tienes un derecho especial a conservar en secreto la identidad de tus fuentes. Y nadie te puede silenciar porque eso sería censura, ¿no?”, escribe el abogado Andrés Calderón. Oh, cuántas tonterías se pueden decir en una sola frase. Si alguna fuera cierta, el periodismo no sería una de las profesiones más peligrosas del mundo sino más bien una de las más aburridas.

Ya lo decía el maestro Paco Umbral, “el periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las putas advertidas y al Gobierno inquieto”. Para cumplir con tales nobles objetivos, los periodistas debemos apelar a las más diversas estrategias para conseguir la preciada información, en cualquier hora y lugar, porque las fuentes, si no lo sabían, no atienden en horas de oficina ni en lujosos cafetines. Mucho menos contestan las llamadas de los periodistas por el solo hecho de que son periodistas. Más bien ni siquiera contestan. Así que no siempre nos enteramos antes que todos. Pero es nuestra obligación contar con excelentes fuentes para mantener avispados a los ciudadanos, alertas a las putas y ansioso al Gobierno, al decir de Umbral.

No hablamos del periodismo que publica noticias de comunicados oficiales, declaraciones públicas o de conferencias de prensa, que es un trabajo necesario, digno y respetable. Hablamos del periodismo que usa fuentes anónimas para guarecer la integridad de las personas que ofrecen información oculta, relevante, desconocida. No son esas fuentes que responden siempre el teléfono. El derecho a mantener en reserva la identidad de una fuente es una cuestión de vida o muerte. Los reporteros de investigación trabajamos casi 100 por ciento con fuentes anónimas.

De modo que no es lo mismo impedir que opine un periodista, o que formule preguntas incómodas, que prohibir que publique lo que ha descubierto. Al censurar la difusión de una información de interés público, se violenta la libertad de prensa. En cambio, una opinión no necesariamente es de interés público.

Ya lo dijo otro maestro, Miguel Ángel Bastenier. El periodismo no es un ejército monolítico. “El único periodismo válido que queda es el de investigación, que es de buscar noticias”, afirmó. Y practicarlo no es un privilegio. En el Perú, es una urgencia.