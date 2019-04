Sobre “fraude académico”

Señor Director:

El 28 de marzo del 2019, circuló una carta en la que el antropólogo norteamericano Gordon Ambrosino denunció un “incidente de fraude académico en la arqueología de Ancash” realizado por mi persona.

Debo aclarar que no existe fraude académico ni plagio alguno, puesto que toda la información a la que hace referencia el Sr. Ambrosino corresponde a los resultados del “Proyecto de Investigación Arqueológica Alto Fortaleza”, del cual fui director, sin la participación de co-director alguno, en el 2014 y autorizado por Resolución Directoral Nº 454-DGPA-VMPCIC del 2014 por el Ministerio de Cultura. El señor Ambrosino tuvo la oportunidad de participar en este proyecto como estudiante de postgrado, con el acuerdo que podría utilizar una parte de los resultados obtenidos para la preparación de su tesis doctoral, motivo por el cual aportó al proyecto 1000 libras esterlinas (aprox. S/ 4.000), de un presupuesto total de más de S/40.000 como consta en el proyecto aprobado.

En todo momento dejé en claro al Sr. Ambrosino el que él utilizaría parte de los resultados para su tesis de doctorado, pero que el proyecto conservaba integrante los derechos sobre esta información. El Sr. Ambrosino sustentó su tesis el año 2018, pero sin dejar en claro que los datos fueron recolectados en el marco de mi proyecto y bajo la autorización expresa del Ministerio de Cultura. Fue él quien utilizó la información del proyecto sin citar los resultados del proyecto. Lo más grave es que con esa información el Sr. Ambrosino y su Director de Tesis gestionaron y ganaron una beca en la Institución Wenner Grenn de 20 mil dólares sin mencionar mi papel como primer investigador peruano. Es muy lamentable que en contraste con el apoyo que se le prestó en todo momento, el Sr. Ambrosino haya decidido invisibilizar mi labor como director del Proyecto, y suplantarse como autor único y original de las investigaciones, una actitud conocida como colonialismo en el ámbito académico. Ante esta falta de calidad humana y académica, y burlando los principios elementales de la colaboración científica internacional, la Municipalidad Provincial de Recuay emitió un comunicado público respaldando la autoría de mis investigaciones. Ahora leo con desconcierto la nota que el Sr. Ambrosino ha tenido a bien circular entre la comunidad arqueológica peruana. Por las razones expuestas me reservo el derecho de iniciar las acciones legales para la salvaguarda de mi nombre y autoría de mis investigaciones.

Miguel Aguilar Díaz

rna N° BA-0756

Sobre carta publicada

Señor Director:

Con fecha 10 del presente mes, en la página 12 de la sección Política se hace mención en la publicación “La red Orellana contaba con 16 jueces y 5 fiscales coimeados”. Resulta que es la segunda vez que se me hace una sindicación directa no solo de ser parte de la Red Orellana en la supuesta mafia de usurpadores de inmuebles, sino, lo más grave, en la nota periodística se señala que mi nombre fue registrado en una planilla que manejaba la hermana de Rodolfo Orellana, apareciendo en otra página una foto con mi rostro. Esta sindicación a mi persona, sin contar con prueba, me causa enorme daño y perjuicio a nivel personal como ex-magistrada del Juzgado de Paz Letrado de Magdalena, así como daña mi imagen como mujer y daña a mi familia.

En la publicación se olvidó investigar si mi nombre se encontraba en dicha planilla significando esto un atropello a mi dignidad como mujer y sobre todo una humillación para mi familia.

Laura Márquez Rivera

dni: 08682201

RESPUESTA. El nombre de la abogada Laura Márquez Rivera está consignado como parte de los magistrados vinculados a la red criminal, cuyo expediente de requerimiento fue presentado para la detención preventiva de Rodolfo Orellana.