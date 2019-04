Piden conocer el estudio que convierte la vía de Yavi Yavi en carretera nacional

El consultor sobre viabilidad y transporte Jorge Lazarte consideró necesario conocer el estudio técnico que convirtió en vía nacional la carretera que pasa por el fundo Yavi Yavi, hoy motivo del conflicto entre la comunidad de Fuerabamba, el Estado y MMG Las Bambas.

El también presidente del Instituto Latinoamericano de Investigación y Estudios Viales dijo que una carretera nacional cumple requisitos como unir la capital del departamento con los principales centros de producción y consumo básicamente agrícola, pecuario y forestal.

“Como ingeniero y como peruano me preocupa saber si hay algún estudio donde se define el trazo del camino por su impacto social. ¿A quién sirve directamente esta carretera? Por lo que he escuchado solo sirve para el paso de 250 camiones pesados mineros. No he oído que sirva para camiones de uso agrícola, pecuario o forestal. Eso me lleva a pensar que es para las mineras”, señaló.

Otro hecho que ha inquietado a Lazarte es la creación de la vía nacional sin expropiar el predio. Dijo que de haberse hecho, el Estado no tendría que pagar el derecho de servidumbre de uso que hoy exige la comunidad de Fuerabamba.

“Con la misma facilidad con que firmaron para que sea vía nacional también deben firmar para que vuelva a su estado antiguo y con ello se acaba el problema. Ahora el Estado tendrá que comprar las tierras, hacer los estudios que no hizo, construir la carretera y darle mantenimiento eternamente. ¿Es prioridad hacer esta vía sobre otras que esperan décadas como la carretera central?”, cuestionó.❖