La otra caja fiscal

En su edición de este martes la revista Consultor jurídico publica una interesante nota de Pedro Canario sobre el acuerdo Brasil - Odebrecht. La esencia del texto es que el acuerdo convierte a los fiscales del Ministerio Público Federal, MPF, en “gestores billonarios” de los fondos pagados por la empresa por concepto de multas y otros.

Canario hace notar que tanto el acuerdo con Odebrecht como el de Petrobras empoderan a la fiscalía en los siguientes términos: “prevén la creación de una cuenta judicial, bajo responsabilidad de la 13ª Fiscalía de Curitiba, para que el dinero quede a disposición del MPF, y este pueda darle el destino que quiera”.

El 80% de los US$ 3.500 millones que pagará Odebrecht quedarán en Brasil. El 20% restante irá en partes iguales a EEUU y Suiza. El 97,5% de la parte brasileña irá, dice el acuerdo, “a los entes públicos, organismos públicos, empresas públicas, fundaciones públicas y empresas de economía mixta” afectados por la constructora.

La parte que más llama la atención al periodista en el acuerdo es que el dinero que quedará en Brasil no será depositado en una cuenta del Tesoro, “como manda la jurisprudencia del Supremo [Tribunal Federal].

Quedará más bien al cuidado de “los integrantes de la autoproclamada fuerza de tarea de lava jato”.

Este aspecto de los acuerdos no fue divulgado a lo largo de la negociación, y todavía viene siendo manejado con cierta cautela. Es decir que ciertos destinos del dinero abonado al Estado todavía no habrían sido revelados del todo. Canario no expresa opinión sobre esto, pero su señalamiento es crítico.

El párrafo 3° de la cláusula 7ª del acuerdo dice que “el valor global será destinado al MPF”. Pero interrogado por Consultor el MPF garantiza que “el acuerdo no destina los recursos al Ministerio Público ni los coloca bajo su administración”, sino que irá a las “víctimas”. Hay en eso una contradicción evidente.

Lo que transpira el artículo de Pedro Canario es que no está claro el destino final del dinero proveniente del acuerdo con Odebrecht. La idea de una fiscalía a cargo de fondos de ese calibre ciertamente es una novedad, que en el clima pugnaz de la justicia brasileña se va a prestar a suspicacias, fundadas o no.