Corazón informal

El empleo informal en el Perú supera el 70%, es decir, cerca de 12 millones de peruanos tienen un empleo informal, de acuerdo al Consejo Privado de Competitividad. La economía informal alcanza el 70% del total.

Nuestra alma, nuestro corazón, son informales. Cuando no, ilegales. Cierto es que en el universo de la informalidad hay un significativo grupo de la población a la que no le queda otra alternativa, porque su precariedad de origen no le permite enfrentar los costos hacia la formalidad y solo sobrevive.

Sin embargo, y aquí está el problema idiosincrático, cultural, pues lo vemos todos los días hasta en las juntas de propietarios de nuestros edificios que, a pesar de poder pagar impuestos y formalizarse, simplemente deciden no hacerlo. En este grupo entra de todo, desde la minería ilegal hasta el terapeuta, el dentista, el abogado, hasta los transportistas y comerciantes ambulantes, incluso, negocios grandes que se benefician de los servicios públicos sin pagar, salvo el IGV, nada a cambio.

No obstante, según el MEF, cada año el Estado deja de recaudar cerca de 8% del PBI a causa de su evasión y la del impuesto a la renta. El 77% de la recaudación proviene de apenas el 0,6% de todas las empresas que existen en el país. Esto sin contar cerca del 50% de morosidad, como promedio, en el pago de los tributos municipales. Tendría que haber un millón de fiscalizadores incorruptibles. Sí, la culpa es de todos, porque nuestra tendencia es preferir la informalidad a cambio de la lotería de morir a causa de ella.