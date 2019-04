Villanueva recomienda al Congreso darle voto de confianza a gabinete Del Solar

Congreso de la República | A un día de la presentación de Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros, en el parlamento nacional a fin de pedir el voto de confianza para su gabinete, César Villanueva, extitular de la mencionada entidad, exhortó a las distintas bancadas a apoyar al nuevo titular.

"Pienso que tras la presencia de Del Solar del nuevo gabinete en el Congreso, se le debe dar la confianza. [...] Hay que darles el respaldo necesario para que puedan actuar de la mejor forma posible y tener un país que dialogue sinceramente" señaló en entrevista para Ideeleradio.

"Para dialogar sinceramente tienes que tener la humildad de reconocer que eres uno de los primeros, como Estado, que has fallado en esos procesos. No lo digo por Del Solar o Vizcarra, sino que el Estado en conjunto ha tenido esa tradición y sobre esa tradición se han armado los sistemas de recursos presupuestales", agregó.

Asimismo, el extitular de la PCM manifestó que pese a ya no ser parte del gabinete de Martín Vizcarra, todo culminó sin ningún problema con el presidente de La República y su equipo de trabajo:

“Conversamos con el presidente Vizcarra [respecto a mi salida]. Yo no he participado sobre el nuevo gabinete. No sería elegante que yo participe. Hemos salido con las mejores relaciones” explicó César Villanueva.

Al ser consultado sobre qué temas debe tocar Salvador del Solar ante el Congreso, Villanueva comentó que es necesario abordar el tópico de la reforma económica, que implica a su vez modificaciones dentro de Ministerio de Economía y Finanzas.

“Dicen que la reconstrucción no funciona, sí pues, porque también tienes un sistema en el MEF y todos esos cambios no se hacen de la noche a la mañana. Son cambios lentos que hay que ir trabajando, pero no tienes que perder de vista que tienes que cambiar, declaró.

Salvador del Solar se presentará este jueves 4 de abril en el Congreso de La República.