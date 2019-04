Lescano: "Me voy con el galardón de que un Congreso desprestigiado me ha sancionado"

El congresista Yonhy Lescano se pronunció luego de que el Pleno del Congreso aprobara por mayoría suspenderlo por 120 días por el caso de acoso sexual en su contra.

"Me voy con el galardón de un Congreso desprestigiado que ha sancionado a un parlamentario inocente", manifestó, y reiteró que todo se trata de un "complot" para desprestigiarlo.

El legislador de Acción Popular cuestionó que la Comisión de Ética, que elaboró el informe que recomendó su suspensión, no haya realizado el peritaje telefónico para verificar las conversaciones difundidas.

Durante el debate en el Pleno, Yonhy Lescano presentó supuestas pruebas de un peritaje internacional que realizó por su cuenta y que "demuestran que ese chat es falso".

"Hemos llegado al más bajo nivel de la política", expresó. Además, dijo que el Congreso no tiene "autoridad moral". "Acá no hay falta ética no hay acoso, hay una falsa difamación", enfatizó.

Este miércoles, el Pleno del Congreso aprobó la sanción contra Yonhy Lescano con 76 votos a favor, 0 en contra y 15 abstenciones. Pese a ello, el congresista señaló:

"Lamentable. Pero yo voy a seguir adelante. Voy a seguir defendiendo los derechos del pueblo. Piensan que con esto me están haciendo un daño, no".