RMP sobre blindaje a Chávarry : "Es un descaro, no sé cómo no les da asco mirarse al espejo"

Rosa María Palacios sostuvo que el Congreso de la República se ha convertido en una ‘tapadera’.

RMP expuso que la congresista Karina Beteta ha presentado un proyecto de ley que pretende modificar la norma que regula los convenios de colaboración eficaz, el cual no puede perjudicar el acuerdo con Odebrecht, sin embargo, podría atrasar las programaciones.

“¿Qué tanto interés en que no exista colaboración eficaz? Tapar pues”, comentó.

Asimismo, la letrada afirmó que los parlamentarios del Apra Jorge del Castillo y Mauricio Mulder han pasado ‘por agua caliente’ las contrataciones de sus asesores alegando que son ‘errores administrativos'.

Por otro lado, la conductora de RTV añadió que Héctor Becerril omitió contar el despido de su asesor un día antes de su misteriosa muerte.

“El día que estaba desaparecido lo despide ¿qué está tapando? No lo sabemos, pero digamos como dice la portada de La República hoy es al menos sospechoso”, aclaró.

La abogada calificó como una ‘tapadera descarada’ el archivamiento de la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, pues existen pruebas contundentes que lo involucran en el ingreso de las oficinas lacradas.

“El delito está en video, los protagonistas han declarado ante la Fiscalía y Rosa Venegas, excongresista y asesor de Chávarry, declaró a la prensa que fue conminada por Chávarry para sacar información que era sensible para él”, señaló.

RMP manifestó que el Congreso de la República ha hecho caso omiso a los delitos que esto implica, pues los congresistas de Fuerza Popular y el Apra decidieron brindarle protección al fiscal supremo.

“Esto es una tapadera, están blindando a Chávarry”, acotó.

Para la conducta de Sin guion, se debe plantear una ‘reconsideración de votos’ en la Subcomisión de Acusaciones con la exigencia de que todos los integrantes participen.

“El fujimorismo y el Apra blinda a Chávarry con la ayuda de Marco Arana y Víctor Andrés García Belaúnde que no fueron a votar (…) Es un descaro, no sé como no les da asco mirarse al espejo cuando hacen estas cosas”, puntualizó.