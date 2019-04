Condolencias al Perú

Señor Director:

Sin lugar a dudas, es muy doloroso perder a un ser amado, más aún, perderlo en una tragedia, que pudo haberse evitado, como la ocurrida en Fiori el último 31 de marzo.

¿Cuánta responsabilidad tiene cada uno de los actores, de los diferentes niveles gubernamentales? Hoy, todos nos convertimos en jueces, buscamos culpables, en nombre de los fallecidos. Intuyo que mañana todo volverá a su cotidianidad. Los deudos seguirán llorando y los de a pie seguiremos absorbidos por la informalidad.

Desde nuestra óptica, parece haberse institucionalizado la informalidad. La encontramos en diferentes niveles y áreas del quehacer de la población peruana que lucha por la vida y la supervivencia.

Muchos pedirán nuevas leyes o que se apliquen medidas coercitivas. ¿Esta es la solución? ¿Cuál es el origen de la informalidad?, ¿acaso no somos seres humanos que necesitamos, pedimos, clamamos, etc., tener una vida digna, con trabajo bien remunerado y con derechos como todos?

Señores gobernantes, necesitamos ejemplos de ética, moral, respeto por la vida humana y el derecho a una vida digna mediante el trabajo organizado y bien remunerado. Que Dios nos ilumine para que aprendamos a vivir en democracia, con igualdad de oportunidades y derechos.

Leonardo Villegas Villegas

leonardovillegas@yahoo.com

Aclara nota publicada

Señor Director:

El motivo de la presente es para aclarar la información que se publicó el sábado 9 de marzo de 2019, en su sección Política, bajo el título “Casos pendientes de levantamiento de inmunidad”, en la cual se me incluye.

Sobre el particular debo aclarar:

El caso en el que se me acusa es por el presunto delito contra la administración pública, peculado doloso y otros. Este proceso se encuentra en la etapa de investigación preparatoria a cargo de la Fiscalía. A la fecha entonces, no tengo ningún proceso penal en curso, en tanto el propio fiscal aún no se pronuncia si existe mérito o no para la denuncia penal.

Los hechos que se me imputan corresponden a mi segundo periodo como alcalde de la Provincia de Anta, en la Región Cusco, comprendido entre los años 2007 y 2010, lo que hace innecesario el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria porque no hay nada que impida que este proceso siga su curso.

Sin perjuicio de lo anterior, el 24 de mayo de 2018, mediante oficio Nº 210-2017-2018/GPFA-CR, dirigido al congresista Elías Rodríguez Zavaleta, entonces presidente de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, solicité se me levante la inmunidad parlamentaria, el mismo día que tomé conocimiento de que se había remitido a la Presidencia del Congreso la carpeta fiscal.

De otro lado, el 19 de diciembre de 2018, en la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, se acordó: “Desaprobar el predictamen recaído en el pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso, respecto del congresista Wilbert Rozas Beltrán, requerido por el Presidente del Poder Judicial”.

Finalmente, colocarme en la misma lista de congresistas que tienen sentencia o proceso judicial en curso es inducir al error al lector, por información equivocada o engañosa.

Wilbert Rozas Beltrán

Congresista de la República

Fe de errores

Señor Director:

En el suplemento Domingo de La República, del 31 de marzo pasado, en la página 7, consignamos en un mapa, por un error involuntario, el nombre de Ucrania en vez de Kazajistán.

Agradecemos la colaboración de nuestra lectora Yrina Roldán.