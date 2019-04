“Diría que la corrupción es sistémica en todo el país, lamentablemente”

Como parte de un sistema de lucha contra la corrupción, en el Estado peruano se implementarán las oficinas de integridad institucional que tendrán como objetivo vigilar el cumplimiento de las disposiciones para la prevención de malas prácticas. Susana Silva Hasembank, secretaria de integridad pública de la PCM, profundiza en el tema.

¿Cuánto le cuesta la corrupción al Perú?

Hay cálculos que se han hecho desde distintas entidades, nacionales e internacionales. Sin embargo, desde mi perspectiva, es muy difícil afirmar que eso es lo que se pierde, porque hay otros costos.

¿Hay alguna cifra que pueda servir como punto de partida?

En el Perú se ha calculado que (la corrupción cuesta) unos 10 mil a 12 mil millones de soles, anuales. Pero, como le digo, esas cantidades se quedan cortas, porque cuando se habla de costos de la corrupción no se considera solo lo macroeconómico sino, también, el dinero que los ciudadanos pierden: cuando les cobran indebidamente por una licencia de funcionamiento, o por una matrícula en el colegio. Esa es la microcorrupción.

La que afecta el bolsillo de la gente.

Que afecta a la capacidad que tienen los ciudadanos de hacer efectivos sus derechos. Eso, para nosotros, es lo más importante.

¿Diría que la corrupción ha tomado al Estado?

Lo que diría es que la corrupción es sistémica en todo el país, lamentablemente. Está en las entidades públicas, en el sector privado, en el día a día de los ciudadanos. El espacio de mayor riesgo es aquel que está creado por la relación entre empresa y Estado. Ahí está el gran problema…

Con las licitaciones, por ejemplo.

Con las licitaciones, en efecto. Y en el nivel micro están los trámites, las licencias. Sí, hay una situación bastante preocupante, lo cual debe ser un punto de inflexión.

¿Y cómo es que se llegó a este punto?

Por los niveles tan altos de tolerancia a la corrupción. Se han normalizado muchas conductas que no deberían ser admisibles por los ciudadanos. Esta discusión que estamos teniendo se tuvo en el 2001, con los vladivideos. Entonces, se implementó una estructura de sanción que fue positiva. Pensábamos que estábamos en una primavera anticorrupción, que algo así no volvería a ocurrir. Y luego de 17 años vemos de nuevo el caso Odebrecht, los CNM audios…

¿Solo sancionamos y no nos preocupamos de prevenir?

No nos ocupamos de ver las causas. A lo que voy es que dejamos de lado todo lo que tiene que ver con el fomento de la integridad, con la prevención.

Fuimos solo reactivos.

Fuimos reactivos, y no nos dedicamos a generar un cambio en el país, en las entidades. Hubo una ley buenísima de transparencia que no se cumplió, otra que regularizaba las gestiones de interés y no funcionó, y así otras. Se dieron normas para prevenir la corrupción, pero no tuvieron sostenibilidad.

¿Y qué se pude hacer para que esas normas de prevención sean efectivas?

Para ello son las oficinas de integridad, una apuesta a nivel internacional que plantea la OCDE para el compliance público. En rigor, es una filosofía de gestión que supone que todas las herramientas para prevenir la corrupción estén articuladas.

Y que se cumplan.

Exacto. Por ejemplo, todas las entidades públicas tienen la obligación de entregar información, sin embargo, eso no es así. Las oficinas de transparencia van a estar detrás para que los encargados cumplan con su obligación. El objetivo, de nuevo, es que las medidas para prevenir a corrupción se ejecuten.

¿Cuáles medidas?

Rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, las políticas de uso de regalos. Ya existen oficinas de integridad en estos momentos. Los 19 ministerios tienen implementada la función, el siguiente paso es que todos tengan sus respectivas oficinas.

¿Lo que esas oficinas digan será vinculante, de obligatorio cumplimiento?

Los funcionarios a cargo deben estar empoderados para que puedan controlar que las disposiciones contra la corrupción se cumplan. No solo se trata de evitar la corrupción sino de prevenir cualquier situación que pudiera considerarse una práctica cuestionable, contra la ética, por ejemplo.

¿Pero serán vinculantes?

Algunas oficinas podrían implementarse así. En el sector privado algunas empresas establecen que el último filtro es la oficina de cumplimiento, o compliance.

¿No debería ser así en el Estado también?

Eso lo estamos evaluando. En principio, lo que se va a generar son alertas.

¿Estarán en todas las oficinas públicas?

No necesariamente. Eso dependerá de la magnitud de la entidad. Los ministerios tendrán oficinas, los gobiernos regionales también.

¿Es la medida más importante para prevenir la corrupción que han desarrollado?

Hay otras. Se ha implementado la regulación de las declaraciones juradas de intereses, algo que no existía. Era un gran pendiente.

¿Se cotejan si lo que dicen las declaraciones es verdad?

Estamos en la etapa de consolidar su obligatoriedad. Recuerde que la norma es de agosto y solo alcanza al Poder Ejecutivo, aunque estamos viendo que se amplíe a otros poderes del Estado y niveles de gobierno. Vamos a hacer un cotejo. Ahora, como es de acceso público, lo que se busca es que los ciudadanos y los medios ingresen a estas plataformas y contribuyan en el control social. Eso es muy importante. Soy optimista, veo un proceso en el que hay más conciencia para denunciar y levantar la voz ante hechos irregulares. ❖