AAR: "La reforma de justicia peruana está estancada porque el Congreso no hace su tarea”

Augusto Álvarez Rodrich se refirió a los 242 días que lleva el Congreso de la República sin resolver los proyectos de la reforma de justicia.

“La justicia peruana es un desastre porque es una cueva de la ladrones donde todo está amarrado, es un espacio donde hay mucho que cambiar”, comentó.

El periodista recordó que los denominados ‘audios de la vergüenza’, los cuales revelaron la gran corrupción que existía en el sistema judicial del Perú, impulsaron al presidente de la República, Martín Vizcarra, a fomentar la reforma judicial.

“Se veía que el CNM, que la Corte del Callao y el Congreso de la República, especialmente Fuerza Popular y el Apra, eran los espacios más frecuentes de la corrupción en el Perú”, señaló.

Asimismo, el conductor de RTV manifestó que el mandatario entregó los proyectos de la reforma judicial el 2 de agosto del 2018. Hasta el momento las Comisiones de Justicia y de Constitución presididas por Alberto Oliva y Rosa Bartra respectivamente han realizado seis dictámenes.

“Han pasado 242 días y aquí no pasa nada porque todavía no se aprueban estos proyectos ¿Qué es lo que esto significa? Que el esfuerzo por reformar la justicia peruana esta estancado porque el Congreso no hace su tarea”, afirmó.

El conductor de Claro y directo sostuvo que no existe un interés por parte del Parlamento por aprobar la reforma judicial.

Por otro lado, Álvarez Rodrich resaltó que la reforma política enfrenta el mismo panorama en el Legislativo, sin embargo, manifestó que ha resurgido el interés por parte del presidente de la Mesa Titular, Daniel Salaverry, y el jefe de Estado.

“Estas reformas son cruciales para combatir la corrupción (…) El Poder Ejecutivo y el Congreso de la República debe cambiar las normas para que estas promuevan la transparencia, la eficiencia y ayuden a combatir la corrupción por eso es que son tan importantes”, acotó.