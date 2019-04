“Cuando hay confrontación no podemos ser optimistas”

Son momentos difíciles los que vive el Perú por lo que pasa en el sur, ¿no?

Yo creo que es lamentable este enfrentamiento, que es producto de quien sabe una falta de no haber dialogado adecuadamente y haber llegado a consensos en su momento. Creo que acá hay, por supuesto, responsabilidad compartida de parte del Estado, que es tan centralista. Ha habido negociaciones, incluyendo al presidente Martín Vizcarra, quien tuvo conversaciones con la comunidad, lo cierto es que dada esta situación tenemos que ver muchos puntos de encuentro y solucionar este tema de una vez y por todas, porque la verdad es que la inversión hay que cuidarla, esta es una operación que está funcionando y significa mucho para la economía del Perú.

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, ha dicho que lo sucede en Las Bambas no perjudica las inversiones.

Tenemos que ser optimistas, pero es evidente que cualquier confrontación entre peruanos no da la mejor imagen hacia fuera. Yo soy de los que creo que entre peruanos no podemos ser enemigos, podemos ser adversarios y podemos discutir los temas, lo que tiene que primar es el diálogo y eso es lo que espero suceda en Las Bambas.

El líder de Fuerabamba, a quien confunden con Santos, Gregorio Rojas, ya fue liberado. ¿Es buena señal para reanudar el diálogo?

Eso no depende del Gobierno sino del Poder Judicial y si lo ha considerado pertinente que no esté en prisión, así tiene que ser. Lo prioritario que necesitamos es que en el Perú haya justicia para todos, esa es la base de la democracia. Si el señor Gregorio no debió estar en la cárcel, no debió estar, yo quiero decirte sobre el otro Gregorio (Santos), yo me pronuncié públicamente que no tenía sentido que estuviera en la cárcel si no se le demostraba ningún delito, pero claro, eso seguramente no fue resaltado por los medios de comunicación; en su momento yo lo dije.

¿Se ha estrenado de mala forma o ha tenido mala suerte Del Solar?

No sé si mala suerte. En el Perú no faltan problemas y de lo que se trata es de solucionarlo, no nos quedemos en el problema.

Calificar a Vizcarra de mediocre no ayuda mucho a lo que está expresando.

Vamos por partes, aclaremos mis declaraciones. A mí me preguntaron cuál es la nota que le daría al primer año del presidente Vizcarra y yo dije: ha sido una performance mediocre, yo no digo que el presidente sea mediocre, sino la gestión, y si uno lo analiza desde el punto de vista económico ha podido ser mucho mejor, y es evidente que ha sido influenciado por un año anterior del 2017, que se vio impactado por el Fenómeno de El Niño; para mí una gestión positiva sería un crecimiento de la economía de un 6%, yo soy de los que cree que 4% es poco, para el Perú, si queremos reducir la pobreza, tenemos que crecer a un ritmo mucho mayor y mientras eso no suceda será una gestión mediocre.

¿Y cuál es el aporte de la CONFIEP para que no lo sea?

La CONFIEP es un gremio de gremios, es una organización que incluye a distintos gremios empresariales de distintos sectores de la economía y en ese sentido lo que nosotros tenemos que hacer es promover para que haya mucha más inversión. ¿Cómo se hace eso?, dándole las condiciones a las empresas para que se puedan invertir, el caso de Las Bambas no es muy promisorio porque ese enfrentamiento no nos hace bien, el caso de cómo se llegó a un acuerdo con los transportistas generando un régimen especial de tributación no es un buen mensaje, ese tipo de cosas son las que nosotros como responsabilidad de la CONFIEP, es llamar la atención para que la inversión fluya lo más posible.

Las Bambas, antes en manos de los suizos y ahora de los chinos, ¿son manejos distintos?

No, cuando estaba en manos de Glencore Xstrata se desarrolló el proyecto y luego pasó a MMG, que es una empresa de capitales chinos, pero basada en Australia, que cumple con los más altos estándares en eficiencia en minería. Yo la verdad no voy a criticar la gestión de una empresa, porque no me corresponde, acá se ha hecho un esfuerzo por seguir produciendo, una inversión social enorme, pero pareciera que nada es suficiente, lo que sucede en muchas partes del país es que el centralismo hace que los dirigentes políticos están todos en Lima y no están preocupándose del área rural, como el caso de Las Bambas.