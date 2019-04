Descifrando a Sheput

Señor Director:

A lo largo de su carrera política, Juan Sheput ha sido uno de esos congresistas que tienen como principal objetivo mantenerse varios períodos ocupando un lugar en el hemiciclo. Siempre evitó ser un agente incómodo para los partidos tradicionales y grupos de poder, pero aparecía en los medios tanto como era posible para que el país no lo olvide y vuelva a votar por él. Sin embargo, la actitud que ha mostrado durante las últimas semanas invitan a creer que detrás de Sheput, y la bancada Contigo, existe un plan a futuro y no sólo ganas de incomodar al gobierno actual. Si bien Sheput nunca fue un aliado de Vizcarra, el exintegrante de Peruanos Por el Kambio no había mostrado antes esta faceta confrontacional que lo han llevado a repetir las injustificadas críticas que el fujimorismo y aprismo le hacen al gobierno. No sería extraño que el plan de Juan Sheput y su bancada sea postular a las elecciones presidenciales de 2021. Con FP agonizando y el partido aprista tratando de evitar la prisión, los miles que votaron por ellos podrían tener más en común con un candidato como Sheput, de derecha y, lamentablemente como una gran parte del Perú, ultraconservador. Además, los millonarios aportantes que apostaron por Keiko y AG ahora encuentran en un político camaleónico, como el líder de Contigo, y manipulable en favor de sus intereses. Si llega a postular en 2021 será la prueba de fuego para saber si realmente el electorado peruano aprendió a identificar las verdaderas motivaciones de los políticos.

Cristian Rebosio Aguilar

Auditoría a Castañeda

Señor Director:

La opinión pública no tiene conocimiento si se está realizando una auditoría a la gestión municipal de Luis Castañeda.No sabemos si la Municipalidad Provincial de Lima o la Contraloría General están revisando los actos de gobierno del ex alcalde . Se tiene sospechas de su mala gestión, por ejemplo, en la construcción del puente a desnivel entre las avenidas Garcilaso de la Vega y 28 de Julio, que tiene muchas críticas. Asimismo, se tiene sospechas de que están implicados con corruptos empresarios brasileños que realizaron obras para Lima. También se debe investigar el porqué del mal servicio del Metropolitano. El alcalde Muñoz debe ser el primero en exigir estas investigaciones para tener la certeza de que se gobernó con transparencia y sin corrupción.

Martín Isla Medina

100 días del alcalde Muñoz

Señor Director:

Dentro de poco se cumplirán los 100

días de gobierno del nuevo alcalde de Lima. Muchas son las expectativas. He leído sus actividades ediles; sin embargo, no hay ninguna tarea que realmente queremos los usuarios de a pie: el tránsito. Si no ataca este problema pasará a la historia sin pena ni gloria. No es posible gastar dos horas del centro de la ciudad para trasladarse a Comas y viceversa; dos horas para ir a Villa El Salvador, etc. No evada la responsabilidad, alcalde. Solucione el problema del tránsito. Imite al alcalde de La Victoria.

Santiago Barrueto Salvatierra

Baja aprobación de Vizcarra

Señor Director:

Si la aprobación de Vizcarra sigue cayendo es porque no es suficiente su ‘lucha’ contra la corrupción (que tampoco tiene resultados concretos). Los principales motivos de la caída son: la ineficiencia en los trabajos de reconstrucción; la falta de experiencia en el manejo de conflictos sociales; la carencia de voluntad política o un plan estratégico para combatir la delincuencia; no hay buenas perspectivas en el tema económico; tampoco oportunidades de trabajo; y no se aprecia un plan general de gobierno con objetivos concretos (se nota improvisación).

Jorge Castañeda Arcas

