bus se incendia y mueren 20 en paradero informal

Esta es una escena difícil de narrar y se ha reconstruido en base al testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia que ocurrió anoche frente al exterminal de Fiori, en San Martín de Porres (SMP), precisamente en un paradero clandestino, donde murieron 20 personas atrapadas en un bus informal.

Al cierre de la nota, no se conocía su nombre, pero su testimonio es importante. Según este hombre, de gorra y camisa blanca, al subir al bus de dos pisos, de la empresa Sajy Bus, y acomodarse en su asiento, percibió que la unidad presentaba pocas garantías de seguridad. Lo que le llamó más la atención es que de la parte trasera de la unidad emanaba un olor fuerte a combustible. Fue por eso que inmediatamente se bajó del vehículo a reclamarle a los encargados; no obstante, a los segundos aparecieron llamas de fuego y se escucharon gritos. Entonces, quien se convertiría en el sobreviviente de esta tragedia, volvió al bus interprovincial para intentar regresar por su esposa y nietos; sin embargo, no pudo porque la puerta estaba congestionada de pasajeros que trataban de escapar. Pese a eso, avanzó a empujones, pero no pudo con el humo hasta que cayó al suelo. Fue en ese momento que su vida cambió por completo.

Al despertar, era un deudo más de este bus que se incendió frente a decenas de personas que, en un inicio, llegaron al lugar de curiosos y terminaron apoyando a las labores de los bomberos y los policías. “No, por favor, no me digan eso”, dijo el hombre tras enterarse de que sus seis familiares quedaron atrapados y perdieron la vida calcinados y por asfixia. Tres eran adultos y tres niños. Él fue uno de los siete heridos, pero a diferencia del resto, no fue llevado a los hospitales Cayetano Heredia y Honorio Delgado.

Al lugar, después de las 7:30 de la noche, la hora mortal, llegaron más de 8 unidades de los bomberos. El comandante general de esta compañía de voluntarios, Mario Casaretto, explicó que muchas de las víctimas se quedaron atrapadas en medio de las llamas debido a que no pudieron evacuar por lo estrecho del pasadizo y lo angosto de la escalera que conecta el primer y segundo piso. Todos se dirigían a Chiclayo.

Casaretto informó también que entre los sobrevivientes se halló a una niña de 7 años, quien viajaba con su abuela y su tía que resultaron fallecidas.

El vehículo tenía la placa C4L-966 y contaba con un certificado de revisión técnica emitido en enero y vigente hasta julio. Según información de la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp), la empresa Sajy Bus le pertenece a los hermanos Shimabukuro, los mismos que tenían la autorización de funcionamiento emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) hasta el 2026. De acuerdo a uno de sus trabajadores, esta empresa funciona en la cuadra 8 de la Av. Paseo de la República, en la Av. Carlos Izaguirre (Los Olivos) y en ese paradero frente a Fiori.

“Sajy Bus tiene 13 unidades que cuentan con el seguro de La Positiva”, dijo a La República.

Anoche, tras el siniestro, llegaron los fiscales Christian Amado Jara y Leonardo Sánchez Heredia, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, junto a seis médicos legistas. A la zona de Fiori también se acercaron los alcaldes de Lima, Jorge Muñoz, y el de SMP, Julio Chávez Chiong, quienes informaron que hace una semana habían clausurado ese local donde operaba la empresa Sajy Bus.

Al cierre de la nota, se conoció que habían dos detenidos por la tragedia en Fiori. Estos estaban en la comisaría del sector.

Asimismo, el MTC señaló que estaban gestionando la suspensión de la autorización de operación de la empresa de Transportes Inversiones Sajy y que su procurador evalúe las acciones civiles y penales. ❖

al cierre...

Los dos conductores detenidos por el incendio del bus son José Antonio Quintana Barturén y Rodolfo Iván Silva Coronado. Ellos fueron llevados a Seguridad del Estado.

La identificación de los cuerpos será una labor complicada. Hasta la noche no se contaba con una lista de pasajeros.

Fuego en buses es recurrente a nivel nacional

Entre noviembre y este mes hubo siete incendios de buses interprovinciales. Sin embargo, a diferencia de la tragedia de ayer, en tales incidentes los pasajeros pudieron salir airosos.

El 23 de noviembre del año pasado, un bus se quemó en la carretera Cusco-Arequipa, en la provincia de Quispicanchi, pero no hubo muertos ni heridos. Al mes siguiente, en la ruta Virú-Trujillo (Panamericana Norte) otra unidad fue lapidada por el fuego y no hubo víctimas. El 11 de enero de este año, el fuego devoró un bus en Chosica, pero las 50 personas a bordo pudieron escapar. Dos días después, en el kilómetro 60 de la variante de Pasamayo, hubo un accidente similar donde afortunadamente no se reportaron heridos ni muertos.

El 29 de enero, a pocos metros del Puente Rayitos de Sol en Cercado de Lima, un bus de la empresa de transportes Rodrigo Carranza SAC, con 32 personas a bordo, se incendió en medio de la Vía Evitamiento producto de la falla del motor y el sistema de gas. Los bomberos lograron evacuarlos a todos a tiempo.

Accidentes similares acontecieron el 9 de febrero en la carretera Ayacucho-Huanta, y el 1 de marzo, en la Vía Interoceánica de Puerto Maldonado. En estos casos, el fuego se produjo producto de un corto circuito y fallas mecánicas.

