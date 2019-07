No es crisis, es debate democrático

La fe no nace de una mesa de diálogo. Juan Luis Cipriani critica la mediación de la iglesia en el conflicto Las Bambas (¿y la embajada de Japón, cardenal?).

Durante diez años no me han aumentado el sueldo, eso no es correcto. Juez Vicente Walde quejándose de que no le alcanza su sueldo de S/27 mil ‘líquidos’.

Lamentablemente, el presupuesto del país no alcanza para todo el país. Ministra Paola Bustamante en la negociación con comuneros de Las Bambas.

En ocho años, lamentablemente, hizo que la región Cajamarca retroceda en todos los ámbitos de su desarrollo. Rolando Breña sobre Gregorio Santos.

Hacer la lista de logros de Vizcarra en el gobierno no demora nada porque no ha hecho nada. Phillip Butters.

Con poses de actor no se solucionan los problemas. Víctor Andrés García Belaunde sobre Salvador Del Solar.

El congreso ya no da miedo, ya no tiene dientes. Marisol Pérez Tello.

Cada vez que el Ejecutivo cae en las encuestas, confronta contra el congreso. Daniel Salaverry sobre Vizcarra.

Que el presidente tenga cuidado con sus expresiones. Confrontar para tapar su incapacidad e ineptitud no es algo que el país necesite. Rosa Bartra.

No comparto esos calificativos, no es momento de confrontaciones. Invito a Rosa Bartra a reflexionar, está arrastrando a FP. Alejandra Aramayo.

Se debe dejar la confrontación, Rosa se equivoca al adjetivar sobre el desempeño del presidente. La misma Keiko ha dicho que el fuego se apaga con agua, no con más fuego. Úrsula Letona.

Keiko Fujimori nos enseñó a pensar en el Perú primero, por eso levanto mi voz. Rosa Bartra.

Estoy de acuerdo con Rosa,decir que el gobierno es incapaz e inepto no es agravio. Karina Beteta.

No lo considero insulto, puede ser adjetivo subido de tono. Miki Torres.

Rosa Bartra tiene que asumir sus palabras, no son las de FP. Karla Schaefer.

Cada quien tiene sus formas. Leyla Chihuán sobre Rosa Bartra.

Sí hay incapacidad e ineptitud. Si disentimos, debemos ser claros en la forma de expresarlo. No hablo por mi bancada, es posición personal. No se puede ser blando ante al ataque del presidente al congreso. Rosa Bartra se ratifica.

No hay crisis, es debate democrático en la bancada. Carlos Tubino.