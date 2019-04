Normal nomás

La caída de 12 puntos en la aprobación de Martín Vizcarra parece una noticia de gran impacto, pero quizás no lo sea realmente. Perder aprobación es precisamente lo que los presidentes suelen hacer a lo largo de sus periodos. La aprobación de Vizcarra por encima de 50% era normal para el tiempo transcurrido. En cierto modo también lo es su actual 44% en IEP.

¿Va a recuperarse Vizcarra? Poco probable. Solo Alejandro Toledo lo logró, extrañamente, al superar 30% al final de su mandato. Esto luego de haber batido récords en baja aprobación: un solo dígito y fuertes vientos de revocatoria. Repuntar en el 2006 no le impidió llegar cuarto en el 2011 y obtener 1,3% del voto en el 2016.

La relación de Vizcarra con sus cifras se considera especial porque no tiene bancada ni partido, y la oposición en el Congreso es amplia. También hay la idea de que su popularidad impulsó el referendo, pero esto puede ser leído al revés. Desde entonces no ha tenido un solo golpe de habilidad o de suerte que mejore sus cifras.

¿Qué va a pasar? Poco. El sistema para llegar a las elecciones del 2021 ya está instalado, y las respectivas popularidades de los actores no tienen mucho que ver en el asunto. La mayoría del Congreso arrastró los pies frente a los proyectos enviados por Vizcarra cuando este tenía 67% de aprobación, y lo seguirá haciendo ahora.

Sin embargo, la aprobación ciudadana expresada en las encuestas tiene importancia. Si la aprobación presidencial baja, los medios convierten ese nuevo desagrado en críticas, y eso contribuye a subir los decibeles de lo que se llama ruido político. Existen cosas que no se puede hacer con una baja aprobación.

Vizcarra no ha llegado a ese punto crítico. Solo se ha instalado en la normalidad presidencial. Para algunos se trata de un terreno peligroso, por la idea de que un mandatario ávido de popularidad hará cualquier cosa para recuperarla. Hemos visto casos. Pero Vizcarra todavía no ha demostrado ser uno de ellos.

Ojalá Vizcarra no salga a decir, como tantos antes, que no gobierna para las encuestas. En efecto no tiene sentido hacerlo. Pero tampoco conviene dar la impresión de que se gobierna contra las encuestas.