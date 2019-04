¿Adiós al corredor ferroviario bioceánico central?

Cesar Caro

En febrero de 1996, el general (r) Edgardo Mercado Jarrín escribió en una conocida revista limeña un artículo denominado: “La Guerra de los Puertos”, en el cual, entre otras ideas, advirtió que estaba en proceso una guerra económica: “la competencia para convertirse en el punto de entrada y salida del comercio interoceánico”; precisando que el resultado de la misma afectaría negativamente el desarrollo de todo el Sur del Perú (Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua) si Chile lograba fortalecer el eje Arica-Iquique-Antofagasta como plataforma de servicios turísticos, de comercio exterior y de transporte para el Asia Pacífico y el Mercosur.

Hoy, 23 años después, sus temores parecieran estar haciéndose realidad, dado que hay evidentes señales de ello -a partir de la elección de Bolsonaro en Brasil y la conformación de un bloque de gobiernos suramericanos neoliberales adictos a la política de Trump- cuyo cenit parece que fue alcanzado en la reunión de “Integración Suramericana” convocada por Chile, con el objeto de crear PROSUR, un organismo que en el fondo velará por los intereses del vecino sureño, a tal punto que me temo que el “gobierno” de Vizcarra lo está archivando o cuanto menos ha puesto paños más que fríos al corredor.

¿Y por qué? Porque el mismo tiene su principal promotor en Evo Morales, cuya política económica y social es “un mal ejemplo” en contraposición al neoliberalismo, liderado por Piñeira y Bolsonaro. Y aquí una reflexión: la política exterior del Perú, hoy –y no me lo explico-, aparece como un furgón de cola de beneficios ajenos.

Es cierto: Maduro es indefendible, pero ello no es óbice para haberse olvidado de la doctrina de Porras Barrenechea y la política exterior independiente, aparte de los intereses del Perú, que sufrirán si no va el Proyecto por decisión del actual Gobierno... o porque cae Evo, el principal impulsor del mismo. Y aquí cabría decirle al Presidente que más vale no asistir a ciertos eventos --para eso están otros funcionarios-- y que valore dichos como: “en boca cerrada no entran moscas” y que “calladito te ves más bonito”.

Y por último, recordemos a Mercado Jarrín, diciendo en cuanto a la caudalosa inversión chilena en el Perú, que gozó y goza siempre de generosos privilegios legales y políticos: “Chile nos ha ganado por segunda vez la guerra. Pero esta vez sin disparar un solo tiro”. Hecho que se reafirmará si no va el corredor.