Maritza García quiso interceder por Kenji Fujimori pero Keiko no la recibió

Keiko Fujimori no recibió la visita de la congresista Maritza García, quien fue a visitarla al Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos para hablar sobre la posibilidad de su hermano, Kenji Fujimori, regrese al Congreso de la República, informó el Diario Correo.

La congresista García lidera, además, un grupo de parlamentarios que ha solicitado al Consejo Directivo del Congreso aprobar el regreso de Kenji Fujimori.

Como se recuerda, el menor de los Fujimori Higuchi fue suspendido por 120 días en el Legislativo luego de que se revelara que intentó comprar los votos de algunos congresistas en contra de la vacancia del entonces Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski.

Se sabe que el último fin de semana, la lidereza de Fuerza Popular habría sostenido una reunión con su padre para hablar sobre un posible acuerdo para que su hijo retome sus funciones en el Congreso de la República.

Reunión sin previa coordinación

Según fuentes del Diario Correo, la congresista Maritza García no avisó que iría a visitar a Keiko Fujimori, por lo que no logró concretarse la reunión. Se presume que la supuesta cordial relación entre el presidente Martín Vizcarra y García no agradaría a la lideresa.

Maritza García explicó al Diario Correo que cuando iba a ingresar a visitar a Keiko, vio salir al expresidente del Congreso Luis Galarreta quien le indicó que no sería recibida.

“Galarreta estaba en el establecimiento penal y me dijo que primero tenía que sacar una cita con el vocero Carlos Tubino”, señaló.

Ella lamentó que Keiko no la haya querido recibir. “El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no lo administra el portavoz. Es evidente que no hay voluntad para el regreso de Kenji, me lo hubieran aclarado en ese momento”, dijo la congresista al diario.