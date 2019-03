Yeni Vilcatoma visitó en prisión a Martín Belaunde Lossio hasta en cuatro oportunidades

La legisladora de Fuerza Popular y tercera vicepresidenta del Congreso de la República, Yeni Vilcatoma, registra 4 visitas a Martín Belaunde Lossio, ex asesor de Ollanta Humala, según el cuaderno de visitas del INPE, al que tuvo acceso el Diario El Comercio.

La legisladora, acompañada de sus asesores y agentes de seguridad, habría asistido al penal de Piedras Gordas I los días 18 y 24 de febrero y 3 de marzo de este año. La cuarta oportunidad no registra fecha pero se indica que fue entre las 6:50 y las 7:20 de la mañana.

El documento señala que entre las 8:50 y 10:10 de la mañana "ingresa la congresista Yeni Vilcatoma de la Cruz con el doctor Luna Liza (asesor) [...] para entrevistarse con el señor Martín Belaúnde Lossio".

El 24 de febrero, 10 días después del primer encuentro, la parlamentaria habría visitado por más de dos horas al exasesor. "Ingresa la congresista Yeni Vilcatoma con sus señores asesores, Mario Luna Liza, Roni Rodriguez y sus miembros de seguridad [...] para entrevistarse con el interno Belaunde Lossio", se lee en el registro.

Una tercera reunión ocurrió la mañana del 03 de marzo de este año. Si bien se observa la hora de ingreso (7:50 a.m.) no ocurre lo mismo con la hora de salida. De otro lado, la cuarta oportunidad no registra fecha pero fue entre las 6:50 y 7:20 de la mañana.

Según fuentes del Diario El Comercio, las visitas estarían vinculadas a la denuncia interpuesta por Vilcatoma contra Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, ex representante de la constructora brasileña en nuestro país, por el caso Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Como se recuerda, en junio de 2017 Martín Belaunde fue interrogado por la entonces Comisión Lava Jato del Congreso de la República. Durante su intervención, señaló a Yeni Vilcatoma como responsable de "haber inventado" el Caso "La centralita", junto al gobierno del expresidente Ollanta Humala.

“Tengo pruebas contundentes de que Vilcatoma compró al colaborador eficaz1 (sobre el caso ‘La Centralita’) y cuando quieran se las puedo alcanzar”, declaró el exasesor en dicha oportunidad.