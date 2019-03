Las frases de la semana

“Vamos a luchar contra la corrupción interna para avanzar en la lucha contra la corrupción general”.

Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en su juramentación.

“La reconstrucción irá más rápido (...) vamos a terminar (...) el 2021 con una reconstrucción con cambios de prevención”.

Premier Salvador del Solar en Piura.

“No ha servido para nada”.

Titular del Congreso, Daniel Salaverry, sobre semana de representación.

“Durante diez años no han aumentado el sueldo, no es correcto. He trabajado en el sector privado. Todos los años incrementa el sueldo porque se incrementa el costo de vida”.

Jefe de la OCMA, Vicente Walde Jáuregui, sobre su sueldo.

“Garantizo apertura y diálogo para encontrar los mejores caminos de solución, pero tenemos que ser firmes contra la violencia, la delincuencia, la extorsión e intolerancia”.

Mandatario Martín Vizcarra sobre Las Bambas.

“Hay que decirle al premier que deje de actuar, esto no es el teatro y que empiece a trabajar (...) ha debido estar en las Bambas”.

Congresista Víctor Andrés García Belaunde en usual crítica al Ejecutivo.

“Confrontar para tapar su incapacidad y su ineptitud no es algo que el país necesite”.

Rosa Bartra al presidente Vizcarra, quien habló de posible cuestión de confianza por los proyectos de reforma judicial aún no aprobados. Luego negó que eso haya sido un agravio.

“Si no abordamos (la bicameralidad) en esta legislatura, después será difícil”.

Ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, sobre la reforma política que deberá ser debatida y aprobada en el Congreso.