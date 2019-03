“Las Bambas no puede ser una cosecha de muertos”

¿Hay un escenario adverso para el presidente Vizcarra? ¿Está anunciando su salida?

Del presidente no, él está premunido de un conjunto de prerrogativas constitucionales y esas tienen que ser respetadas. Su gabinete, sí, como lo dijo el expremier Villanueva, se deja guiar por las presiones que están pidiendo que el conflicto sea resuelto a balazos; ese mismo gabinete que el mismo día que anuncia su nacimiento está anunciando su defunción. Qué va a pasar con este gabinete si como está dando muestras no sabe manejar un conflicto, si hay un paro macrorregional sur, por la importancia macroeconómica que tiene la región, evidentemente sería muy grave para la economía y la estabilidad política del país.

¿Y eso alegra a la izquierda de la cual forma parte?

No, el conflicto no está empezando como un conflicto de izquierda, está comenzando como un conflicto de incompetencias, de parte del Estado, de promesas incumplidas, de concesiones, que el Estado hace a la empresa, excluyendo a los comuneros. Ahora, la izquierda estará siempre del lado de los comuneros.

Si fuera sincero, reconocería que esta coyuntura favorece políticamente a la izquierda.

No, yo creo que habría que ser muy mezquinos para mirar que un conflicto que causa más de 50 días de paralización, sufrimiento a gente, esto no puede ser cosecha de muertos, porque ese no es el caso, creo que lo está en juego aquí es: se va a continuar con el error del continuismo de la política neoliberal extractivista sin modificaciones, va a ocurrir un nuevo marco institucional para fortalecer el Ministerio de Cultura. No hemos escuchado ni una sola declaración de ello, cuando el Ministerio de Cultura tiene la competencia constitucional de velar por los derechos constituciones de las comunidades.

Los políticos tienen escasa memoria, el Baguazo, Conga, mucha sangre. ¿Tiene que ocurrir lo mismo en Las Bambas?

No debiera. Yo en ese sentido creo que estamos a tiempo, pero pasa porque el Estado tiene que hacer un mea culpa en Las Bambas, no hay otra manera.

Usted siendo parte del Estado pide que se repliegue, ¿el orden y la autoridad, cómo se aplican en el Perú?

Es que el orden no puede ser para imponer una injusticia, cuando el orden colisiona con la justicia, lo que comete es lo que pasó en Conga, Bambamarca, Celendín, Tía María, y lo que está pasando en el corredor minero del sur; o sea, el orden no es fascista, manu militari, es garantía y respeto de derechos.

¿Cómo se llama la persona que no cumple sus promesas?

Quien no honra su palabra y es capaz de decirle a la gente: me equivoqué, puede terminar siendo totalmente ilegítimo y detestado por su pueblo.

¿Tiene temor de decirle al presidente mentiroso?

Es que está en el punto de quiebre con Cotabambas. Qué pasa si el señor Vizcarra instruye a su gabinete y le dice: señores, hacemos un mea culpa, esto es lo que podemos hacer y esto no, yo no quiero echar en este momento más leña al fuego, lo que se necesita es sensatez, justicia y mucha responsabilidad, el presidente está a tiempo, a pesar de que en este momento el procurador del Ministerio del Interior inició una denuncia contra el presidente de la comunidad. Señores, no lo pueden haber encarcelado, no pueden buscar dialogar cuando metieron preso a la cabeza del diálogo. Creo que el presidente está defraudando y lo estamos viendo en las encuestas, caída sostenida, solo que esto está yendo de cuatro a seis puntos; pero si Las Bambas no se resuelve con un mea culpa y un compromiso serio a favor de los pueblos y no desequilibrando la balanza a favor de la empresa minera, lo que podemos ver es una crisis política mayor y eso sí tendría que ver con ilegitimidad, con traiciones políticas y repudio general.

¿Qué haría usted si tuviera que manejar este y otros probables conflictos mineros?

Lo primero, fortalecer el sistema anticorrupción, corre mucho dinero detrás de estos permisos que se sacan a la diabla, debemos terminar con el mecanismo de puertas giratorias, un día eres ministro y otro el gerente de la empresa, fortalecer la institucionalidad ambiental, no puede ser que las víctimas de la inversión sigan siendo el agua, la tierra, el aire y la gente contaminada; hay que aprobar una ley de ordenamiento territorial, no se puede estar procediendo de la manera caótica como se está haciendo actualmente.