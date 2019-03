JosefinaEsPerúAdondeVaya

El despido de Josefina Townsend de RPP Noticias es la reconstatación de cómo en medios de alcance masivo ejercer auténtico Periodismo es un oficio de alto riesgo y motivo de inestabilidad laboral. Una mujer con una vasta trayectoria profesional en medios nacionales y extranjeros, curtida en el oficio periodístico desde las calles hasta los sets de televisión, Josefina es de ese tipo de rara avis en el periodismo peruano que, además de hacer su trabajo con alta responsabilidad y compromiso ciudadano, sostiene altos estándares éticos. ¿Y qué es un periodismo auténtico? En su más fundamental acepción el periodismo es un servicio público, un servicio social, por tanto, tiene como objetivo principal trabajar y representar el bien común de sus ciudadanos. Y eso debe traducirse en una innegociable vigilancia del poder político y económico que conspire contra el bien común, y en dar voz a los vulnerables, a los menos poderosos, a los marginados y silenciados por esos poderes.

El periodismo que mayormente vemos expandido en los medios masivos suele ser complaciente con esos poderes enemigos de la gente. Y eso no solo rebaja el periodismo y afecta al gremio y a la percepción que los ciudadanos tienen del periodismo, sino que es un ejercicio transaccional del periodismo. Aquellos y aquellas que se autodenominan periodistas, pero que juegan en pared –por complicidad o cobardía– con los poderes de intereses subalternos, no son de verdad periodistas, denigran al periodismo y lo dañan al utilizarlo como instrumento para otros fines contrarios al bien común. Sean sus fines desde permanecer en un puesto de poder, o no incomodar a los poderes abusivos, o no incomodar a sus jefes, o incluso hasta estar coludidos con lo más repudiable de esos poderes, ejercer así el periodismo es odiar el periodismo, es prostituirlo por intereses personales cuando la gran nobleza del periodismo es poner los intereses de la sociedad primero que todo y antes que nada.

Pero el capitalismo salvaje que lo viene capturado todo en las sociedades democráticas occidentales, también tiene en sus garras al periodismo de masas. Con muy contadas excepciones, en la mayoría de esos medios masivos lo que prima –y lo dirán sin ninguna vergüenza sus ejecutivos y dueños– es lo económico. Y lo económico está ligado al poder político. Claro que eso ya hace tiempo no es novedad y el periodismo auténtico ha sabido, en el Perú y otras partes del mundo democrático, hacerse un espacio en internet. Allí están Ojo Público, Convoca, Idl-Reporteros, o en trincheras impresas propias como Hildebrandt en sus trece. Desde esos espacios sobrevive con integridad y dignidad el periodismo auténtico que sirve los intereses del país resistiendo toda clase de insultos y amedrentamientos de los corruptos poderes. Por eso es importante seguir señalando cada vez que un medio masivo comete periodicidio; y señalar a los colegas que callan y a los de poder intermedio que deberían ser la barrera de defensa del periodismo auténtico –como el de Josefina- contra los intereses comerciales o políticos del medio. Porque no nos rendimos y lo que en última instancia defendemos quienes defendemos a periodistas como Josefina, es una sociedad que se respete, un periodismo que se respete, el uso del poder que tiene el periodismo para hacer mejor patria, no para traicionarla.