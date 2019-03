Abusos contra artesanos

Señor Director:

Un total de 2.500 artesanos del interior del país somos discriminados por los directivos de la empresa LAP, que tiene la administración del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

No solo pretenden desalojarnos de las tiendas donde difundimos el arte de la cultura peruana, mediante decisiones judiciales que lograron a su favor gracias a magistrados implicados en la mafia de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, sino que quieren prohibirnos que en las tiendas que tenemos en el aeropuerto exhibamos llamas peruanas y adornos con motivos peruanos. Esto no solo afecta la cultura peruana, sino pone en riesgo la actividad de miles de artesanos que son proveedores de la artesanía con calidad de exportación que se ofrece en el aeropuerto.

Ya antes la Municipalidad del Callao impuso una fuerte multa por discriminación a los directivos de LAP y parece que no aprendieron la lección, pues ahora hacen lo mismo con los artesanos peruanos. Al levantar nuestra voz de protesta, pretenden desalojarnos del aeropuerto con extrañas maniobras judiciales de la Sala Suprema Transitoria de Lima.

Esperamos que el gobierno y el MTC tomen cartas en el asunto para evitar que empresas transnacionales abusen de los pequeños empresarios peruanos. Pedimos al presidente Martín Vizcarra que intervenga para poner fin a estos abusos.

Víctor Ramírez Sifuentes

dni 07460891

Sobre nota publicada

Señor Director:

Mediante la presente cumplo con manifestar que el día domingo 10 de marzo de 2019, en su versión impresa y digital se publicó el artículo “La Red de Orellana contaba con 16 jueces y fiscales coimeados”, colocando mi foto con mi nombre y además mencionándome en el cuerpo del texto.

Al respecto señalo que la investigación sobre la Red o Clan Orellana se inició en el año 2014, siendo que yo inicialmente fui comprendido como magistrado en la investigación preliminar Caso Nº 446-2014-Ucayali, que culminó con la disposición de la Fiscalía de la Nación del 4 de mayo de 2015.

Luego de una investigación preliminar compleja de 8 meses de duración cuyas pesquisas y conclusiones constan en el Informe Nº 02-2015-MP-F.SUPR.C.I. de fecha 17 de abril de 2015 emitido por la Fiscalía Suprema de Control Interno, encargada al efecto, y remitido a la Fiscalía de la Nación, esta dispone finalmente el archivo definitivo de lo actuado respecto a mí, al no encontrarse responsabilidad alguna.

En cuanto a Christian Stein Cárdenas se precisa que “(...) no se advierte la existencia de indicios que lleven a colegir que su actuación se haya encaminado a favorecer a Orellana Rengifo, menos que haya integrado la organización delictiva creada y dirigida por este (...)”.

Queda claro que desde el 4 de mayo de 2015, no he sido sujeto de investigación alguna por parte del Ministerio Público relacionada con el Clan o Red Orellana, y menos por parte del Poder Judicial, así como tampoco por parte de la OCMA.

El pasado 11 de marzo de 2019, concurrí a reunirme con la fiscal Marita Barreto, que según la publicación de La República me habría comprendido en su investigación vinculado con la “organización criminal”, manifestándome la fiscal en persona que no estoy comprendido ni en su investigación y menos en la acusación que ha formulado... no siendo yo sujeto de ninguna imputación en ningún nivel de autoría o participación en los hechos investigados.

Christian Stein Cárdenas

dni 09337855

Respuesta. El nombre del abogado Christian Stein Cárdenas está consignado en el expediente de requerimiento de detención preventiva contra la red de Rodolfo Orellana Rengifo presentado por la Segunda Fiscalía de Lavado de Activos.

Doris aguirre