JOSEFINA TOWNSEND NO VAS MÁS EN RPP

No la dejaron despedirse

La periodista Josefina Townsend no pudo despedirse de sus oyentes. Contó que no la dejaron ser parte del programa que conducía con Patricia del Río y Fernando Carvallo. "Hoy era mi último día en RPP. Lamentablemente me pidieron no participar en Ampliación de Noticias donde me hubiera gustado despedirme. Mi salida del programa fue decisión de la empresa", escribió.

LETONA ASISTIRÁ A REUNIÓN FUJIMORISTA

Renunció, pero aún es naranja

Pese a que renunció a su bancada, la congresista Úrsula Letona acudirá el martes a la reunión del grupo fujimorista, ya que se tratarán temas “de importancia”. Dijo que ya no es parte de ese grupo, pero aún la invitan a las reuniones. Letona aseguró que tiene contacto con Keiko a pesar de su alejamiento de la bancada de Fuerza Popular.

la defensoría sobre CONFLICTOS SOCIALES

Luque cuestiona la emergencia

Para Rolando Luque, adjunto para los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, la declaratoria del estado de emergencia en el distrito de Colquemarca es inconstitucional y no contribuye al diálogo con las comunidades en conflicto. “Las prórrogas continuas del estado de emergencia hace que no sea excepcional, sino un estado continuo”, apuntó.

le dieron la Reconstrucción con Cambios

Nelson Chui en la mira

La designación de Nelson Chui como nueva Autoridad para la Reconstrucción con Cambios generó polémica, pues fue denunciado por peculado doloso. Pero para el congresista Alberto de Belaunde, eso no es problema. "Como ex gobernador regional conoce dónde están las trabas en procesos de infraestructuras", comentó.

POR SEGUNDA VEZ NO ASISTIÓ A FISCALÍA

Moisés Mamani se complica

La situación legal de Moisés Mamani puede complicarse. Ayer no acudió a la citación de la fiscalía por la denuncia de acoso y se evalúa la posibilidad de que sea conducido a declarar de manera forzosa y obligatoria con apoyo de la Policía Nacional.