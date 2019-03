Las Bambas: Alan García acusa al Gobierno y usuarios le recuerdan sus investigaciones

El expresidente Alan García volvió a ser criticado en redes sociales luego de hacer un comentario sobre la liberación del presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, Gregorio Rojas. Según García Pérez, el Ministerio Público recibe órdenes.

"Tras la liberación del Presidente comunal de Fuerabamba, ¿alguien duda que los fiscales obedecen al gobierno?", escribió Alan García en su cuenta de Twitter. Esta acusación sirvió para que diferentes usuarios le recordasen investigaciones de su pasado al líder aprista.

Alan García dio a entender que la decisión del Ministerio Público de dejar libre al lider de Fuerabamba, respondió a una orden del Gobierno. "¿le suena la palabra 'petroaudios'?"; "así como los narcoindultos"; "El Fronton y el Baguazo te envían saludos, señor magister". Son algunos de los comentarios.

De lo que no dudamos Sr. Bagua que eres un tremendo chorazo, que crees que no dejaste huellas. AG, no hay crimen perfecto

No olvide que conflicto de Conga se dió durante su gobierno y ud. prefirió no hacer nada, perjudicar al país, porque no le convenía meterse en ese problema verdad Doctor García? Asi que en problemas sociales y mineros, mejor no opine.