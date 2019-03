Juez Youl Riveros falló dos veces a favor de Moisés Mamani

El congresista fujimorista Moisés Mamani hasta ahora tiene una buena estrella. Un caso archivado y un juicio con riesgo a quebrarse en Puno son signos de que quedaría libre de polvo y paja. El juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Youl Riveros Salazar, le dio la razón en las dos ocasiones que tuvo que dirimir en investigaciones contra el parlamentario.

En diciembre de 2016 falló en su favor, archivando la investigación por mentir en su Hoja de Vida al manifestar que tenía estudios de primaria y secundaria cuando en realidad no los tiene. Esto luego que Mamani presentara un recurso de Improcedencia de Acción para que la conducta imputada no sea considerada delito o en su defecto no ajusticiable penalmente.

Riveros fundamentó su decisión en que no se le podría imputar los delitos de Falsedad Genérica y Falsa Declaración en Procedimiento Administrativo porque la declaración jurada de Hoja de Vida no se trata de un procedimiento “litigioso o controversial”. Alegó también que los hechos “tendrían ausencia de dolo”, es decir, no tuvo la intención de cometer un delito. La Sala Penal de Apelaciones confirmó el criterio de Riveros.

Otro fallo a su favor

Un año después (diciembre de 2017), Riveros declaró fundado un recurso de sobreseimiento (archivamiento). Esta vez el caso era respecto a su experiencia laboral. Mamani alegó que trabajó como gerente de la empresa de seguridad Eservip entre 2005 al 2015. Sin embargo, Sunat informó que Eservip estaba baja de oficio desde 2009.

La Fiscalía le imputó el delito de falsedad genérica. Riveros determinó que no se perjudicó a terceros y no tuvo la motivación subjetiva de mentir. Esta vez la Sala Penal de Apelaciones resolvió que el caso debía continuar y ahora está en juicio. Sin embargo, este proceso corre riesgo porque la Fiscalía no pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Mamani.

Busca quebrar el caso con hábeas corpus

La Fiscalía Superior informó que la decisión de Riveros sobre el caso de su experiencia laboral "fue escandalosa". La Sala de Apelaciones determinó que sí existen hechos de contenidos penal y anularon el archivamiento del juez. Sin embargo, el colegiado advirtió que ya en 2016 Riveros se habría pronunciado.

Ahora este proceso está en juicio y la Fiscalía no pidió el levantamiento de la inmunidad parlamentaria para que sea juzgado. Esto beneficiaría a Mamani, que podría alegar vulneración de derechos. Su defensa ya presentó un hábeas corpus para quebrar el caso.

La República buscó a Riveros para su declaración pero no lo ubicó.