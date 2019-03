Emprendedores exportadores

La hora de salir al mundo

Pilar Mejía, emprendedora y docente CCL.

Mi negocio ha crecido en el tiempo, se ha consolidado y mis ventas van en aumento. Como todo emprendedor, necesito nuevos retos. Exportar es la palabra que viene a mi mente. Pienso que mi producto puede ser útil a más personas. Pero me asusta. Conozco a mis clientes pero no a los de fuera. Un aspecto muy importante es explorar el mercado de fuera con “ojos nuevos”. No los de mi país, los de mi gente sino con una mirada lo más objetiva posible. Conocer las costumbres, la religión, cómo se toman las decisiones y los valores, es muy importante a la hora de analizar un nuevo mercado. Ese debería ser el punto de partida y muchas veces puede significar el éxito de nuestra salida a nuevos mercados.

Hay beneficios tributarios

Robert Chávez, docente del CIDE-PUCP.

Para saber si estamos listos para exportar lo primero es saber cuál es la dinámica del mercado. Las oportunidades están visitando o participando en ferias relacionadas al mundo de la exportación y sirve de filtro para que el mercado nos diga si nuestros productos cumplen ciertos requisitos, para conocer la competencia y el entorno que enfrentaremos. Hay que tener en cuenta que el mercado no compra productos, compra marcas. Actualmente hay instituciones privadas y estatales que alientan la exportación y acompañan y capacitan, identifican mercados, etc. Exportar brinda a nuestros negocios beneficios tributarios porque el Estado incentiva la exportación (toda exportación no paga IGV).