Señor Director:

¿Cómo luchar contra el machismo si queremos que la representante de la mujer peruana sea una persona que no pueda disfrutar de su vida y esté pendiente del qué dirán? Lamentablemente se tomó la decisión de retirarle la corona de Miss Perú a Anyella Grados tras la filtración de un polémico video en el que aparecía en estado de ebriedad. Esta manera de proceder de quienes están a cargo del Miss Perú prueba que estos certámenes de belleza todavía se guían según patrones desfasados.

La chica de 19 años no estuvo vinculada en un caso de corrupción, no formó parte de una banda de narcotraficantes ni se dedicaba a clonar tarjetas de crédito. El gran “delito” de Anyella fue ser una chica de 19 años y comportarse como tal. En el video que maliciosamente hizo circular una persona que la acompañaba, lo único que se observa es a una joven que salió a una fiesta con sus amigas e ingirió alcohol.

Nuestra sociedad atraviesa cambios en especial respecto a la mujer y ello no implica necesariamente que los concursos de belleza deban desaparecer, pero sí que se actualicen. Es tiempo de entender que la mujer que represente al Perú debe ser una mujer real, que baile como le guste, se divierta, se vista como se sienta cómoda y no la que los organizadores de esos concursos pretenden construir.

Cristian Rebosio Aguilar

Sobre nota publicada

Señor Director:

Con fecha 10 del presente mes, en la página 12 de la sección Política, se hace mención a la publicación “La red de Orellana contaba con 16 jueces y 5 fiscales coimeados” con el subtítulo ‘la mafia de los usurpadores de inmuebles’, apareciendo en nota periodística de Doris Aguirre en la cual indica que... corrupción extendida, pertenecían a las jurisdicciones de Lima y Ucayali y Áncash y sus nombres fueron registrados en “planilla” que manejaba la hermana del cabecilla Rodolfo Orellana, Ludit Orellana, en otros casos fueron identificados por los colaboradores eficaces de la organización criminal.

Es la segunda vez que se me sindica no solo de ser parte de la red Orellana en la supuesta mafia de “Usurpadores de inmuebles”, sino que en la nota periodística se señala que mi nombre fue registrado en una planilla que manejaba la hermana de Rodolfo Orellana apareciendo en otra página foto con mi rostro. Esta grave sindicación sin contar con prueba que lo avale me causa enorme daño y perjuicio como exmagistrada del Juzgado de Paz Letrado de Magdalena, así como daña mi imagen como mujer y daña a mi familia.

No es la primera vez los atropellos y vejámenes contra mi persona sin ahondar en sus investigaciones y sin contar con prueba que pueda avalar una información desnaturalizada... Se olvidó investigar si mi nombre estaba en dicha planilla significando esto un atropello a mi dignidad de mujer y una humillación para mi familia atentando contra mi honor y buena reputación como exmagistrada del Juzgado de Paz Letrado de Magdalena.

Laura Márquez Rivera

“Congreso despilfarrador”

Señor Director:

Los peruanos estamos hartos de este Congreso, mucho peor que los anteriores. Poco les interesa legislar en favor del país, pues están enfrascados en satisfacer sus apetitos personales y de grupo; además es un Congreso despilfarrador del dinero público, están ocupados en ataques personales en vez de preocuparse en mejorar la calidad de vida de la población; también hay bancadas como el fujimorismo y el Apra abocados a proteger a investigados y sentenciados por corrupción; por ello este Congreso no tiene razón de existir y debe ser cerrado.

Eduardo Espíritu Pezantes

