Bancada PPK se reunió con Martín Vizcarra y Salvador del Solar.

Esta mañana la bancada Peruanos por el Kambio (PpK), se reunió con el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el titular del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, para sostener una conversación en donde se trató, como puntos principales, el conflicto en 'Las Bambas' y el voto de confianza que solicitará el Gabinete al Congreso este 4 de abril.

"Siempre tenemos reuniones semanales con el premier y el presidente. Nosotros nos reunimos hace dos semanas y hemos seguido conversando. Temas de coyuntura han sido los que hemos tratado, agenda interna de la bancada, el tema de hoy ha sido ver el voto de confianza, tratar un poco los temas de la agenda política nacional", dijo en principio la congresista Ana María Choquehuanca.

VOTO DE CONFIANZA

El 4 de abril el premier Salvador del Solar acudirá con todo su Gabinete al Congreso de la República para solicitar el voto de investidura, tal y como lo manda la Constitución. En ese caso, la congresista Choquehuanca sostuvo que durante la reunión hubo optimismo en que se le otorgará la confianza al Consejo de Ministros.

"Vamos a esperar. El premier va a empezar con el diálogo con las bancadas. Lo que se quiere llegar es a un consenso de trabajo, basado en un trabajo efectivo y articulado. El 4 confiamos en que este voto de confianza se va a dar", señaló.

LAS BAMBAS

Al ser consultada sobre el rol del Gobierno en el conflicto en 'Las Bambas', la parlamentaria aclaró que este tema sí se trató en la reunión y que lo primordial es seguir con el diálogo. Además, instó al Ministerio Público a que solo pida comparecencia para el dirigente Gregorio Rojas, para que la comunidad campesina acepte conversar.

"Este es un tema de coyuntura nacional, hay que resolverlo rápido. El gobierno quiere resolverlo y lo ha querido resolver siempre, el tema está en que el presidente de los comuneros está detenido y no hay diálogo de los comuneros si no está su presidente. Lo que nosotros no entendemos es cómo no se le da la comparecencia y no se manifiesta el Ministerio Público, decir en qué condición va a quedar porque esto ha roto el diálogo", aseveró.