Ministro Morán sobre Las Bambas: “No es nuestra intención llegar a una solución violenta”

A pesar de la agresión que sufrieron los ministros al llegar al fundo de Yavi Yavi, Cusco, el ministro del Interior, Carlos Morán, informó que el Gobierno insistirá con restablecer el diálogo y lograr una solución de manera pacífica el conflicto social desatado por el proyecto minero Las Bambas.

“Tenemos la esperanza de que esto se solucione de manera pacífica. No es nuestra intención llegar a una solución violeta, nadie quiere heridos, ni muertos de ambos lados (…) la última opción siempre va a estar latente”, dijo el ministro Morán a Canal N.

El titular del Ministerio del Interior aclaró que el Gobierno no buscará reprimir a los comuneros protestantes sino que esperarán a los resultados de la comitiva especial de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).

La comisión esta conformada por los ministros de Transportes, Edmer Trujillo; de Salud, Zulema Tomás; y de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante. Los mismos que fueron recibidos a pedradas cuando procedían a aterrizar en la tierra cusqueña.

“Vamos a dejar que la comisión haga su trabajo, que se abran los puentes de diálogo, estamos informando a la opinión pública cual fue el papel de los Chávez Sotelo, para usar a los comuneros, engañándolos de que van a tener una ventaja económica”.

Respecto al hecho, Morán dio detalles de la agresión en la que un helicóptero del Ejército resultó dañado.

“Los comuneros no querían tener un diálogo con los ministros y abordaron el helicóptero, porque estaban condicionando que se realice el diálogo con la liberación del presidente de la comunidad y de los hermanos Chávez Sotelo. Un grupo de personas aún no identificadas lanzaron unas piedras contra el helicóptero y dañó el parabrisas. No sabemos si son parte de la comunidad", comentó Morán.

El ministro enfatizó que el Gobierno instalará nuevas mesas de diálogos para restablecer el diálogo entra las partes locales, como lo han hecho semanas atrás.

"El Gobierno tiene la mejor disposición de sentarse con las partes locales para tener un franco espacio de diálogo para solucionar este conflicto de la manera pacífica", manifestó.