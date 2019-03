Discriminación en La Molina

Señor Director:

El Presidente del Club Departamental Huancavelica hace pública la denuncia contra el municipio de La Molina, cuyo Alcalde, el Sr. Álvaro Paz de la Barra, está fomentando la discriminación en el Distrito de la Molina contra el Club Departamental Huancavelica con la colocación de carteles discriminatorios que por más de un mes están ubicados en las casetas de vigilancia del Serenazgo en seis lugares de la urbanización Club campestre las Lagunas de la Molina.

Además, se les denuncia por abuso de autoridad, usurpación agravada y violación de domicilio cometida el 27 de enero, aproximadamente a las 12:40 pm, por el subgerente de Fiscalización, Jovan Jevtic López, quien ingresó prepotentemente y de manera matonesca a nuestra propiedad privada ubicada en la Av. Laguna Grande Mz “O” Lt 9 de la Urbanización Club Campestre Las lagunas de La Molina, vociferando palabras discriminatorias contra los integrantes del club Huancavelica.

Lamentamos que el Sr. Álvaro Paz de la Barra Presida la Asociación de Municipalidades del Perú- AMPE, que representa a 1.826 municipios de todo el país y esté promoviendo en su propio distrito la discriminación contra la población de la Región Huancavelica.

Víctor Javier Correa Tineo

Pdte. Club dep. huancavelica

“El Borrachito”

Señor Director:

Me refiero a la noticia en la sección Tendencias del 28 de febrero del 2019, titulada “un fan de los Simpson hace cantar a Homero una popular cumbia peruana”, según el cual se atribuye la autoría de la canción, “donde venderán buen trago”, al grupo “Puro Sentimiento”.

Al respecto, en salvaguarda de la ética y los derechos de propiedad intelectual, le solicito tenga a bien disponer la rectificación ya que la canción original es de un danzante ecuatoriano denominado “El Borrachito (donde venderán buen trago)”, compuesto por el músico oriundo de la provincia de Chimborazo,Luis María Gavilanes Díaz.

José Sandoval Zambrano

Embajador de ecuador en Perú.

Sobre nota publicada

Señor Director:

La presente es con relación a la nota “Denuncian presuntas irregularidades en licitación de stand en aeropuerto del Cusco”, publicada el 19 de marzo en su página web. En ella señala que “El 9 de enero CORPAC realizó una licitación ilegal que dio comoganadora a Café Britt a pesar de que esta empresa tiene un protesto ante Infocorp por un cheque rebotado, lo que no está permitido en las bases.../.” según declaraciones atribuidas a una persona identificada como Guillermo Muñoz Nájar Perea, quien además agrega que “para que Britt pudiera ocupar el lugar, a nuestra empresa le hicieron un vencimiento de contrato anticipado e intentaron desalojarnos de manera abusiva”.

Al respecto, a) no hemos participado en ninguna licitación “ilegal”. Hemos ganado el Proceso de Selección para la Asignación Pública SPZO 005 2018/AP –que asigna un espacio de 48 m2 en el Aeropuerto del Cusco– de manera legal, limpia y transparente, en base a que nuestra propuesta fue la mejor y más adecuadamente estructurada, en pleno respeto y observancia de las bases. b) Café Britt no registra ningún “protesto” en Infocorp. Una breve verificación de nuestro reporte en esa central de riesgo hubiera evidenciado que poseemos una calificación adecuada para participar en cualquier licitación. De manera contraria, el protesto que refieren es uno que nosotros presentamos por un cheque sin fondos que nos fue entregado por un proveedor... c) A la fecha Britt no ha ocupado el espacio ganado enla referida licitación y nos mantenemos ajenos a cualquier gestión de Córpac para entregarnos el espacio señalado en el referido proceso.

José A. Vásquez de Velasco

Representante legal