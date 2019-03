Cultura destina casi S/ 90 millones a pago de sueldos y servicios

José Víctor Salcedo

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco tiene 1 400 trabajadores contratados bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Son servidores dedicados al mantenimiento y control de los diferentes centros arqueológicos, la protección, defensa del patrimonio y labores en sectores como industrias culturales, artes, interculturalidad, orquesta sinfónica, entre otros.

También forman parte de la planilla los profesionales (arqueólogos, historiadores, antropólogos, entre otros especialistas) encargados de los proyectos de investigación arqueológica en varios puntos de la región imperial.

Mantener la mano de obra demanda la mayor parte del presupuesto de la Dirección Desconcentrada de Cultura, que en los últimos años administró en promedio S/ 130 millones anuales. Este año, sin embargo, tiene un presupuesto extraordinario de S/ 172 millones.

Hay otro grupo de 78 trabajadores que tienen la calidad de nombrados. Sus sueldos son pagados con transferencias hechas por el Ejecutivo nacional en un monto anual de S/ 3 millones 800 mil.

Miguel Revilla, jefe de Planificación y Presupuesto de la entidad cultural, expuso esos datos ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso que investiga la calidad de los servicios turísticos en la región imperial. Uno de los puntos de la indagación es el uso del dinero recaudado por el ingreso a la Ciudadela Inca de Machupicchu.

PARA OBRAS

Lo que queda del presupuesto, luego de cumplir con el pago de sueldos, servicios y otros gastos, S/ 45 millones de soles; es destinado a obras de restauración, puesta en valor y proyectos de investigación arqueológica. Este año, debido al presupuesto extraordinario, para ese rubro hay dinero disponible de S/ 72 millones aproximadamente, según Revilla.

Mientras tanto, José Bastante, nuevo jefe del Parque Arqueológico de Machupicchu, refirió que en la ciudadela inca se invierte S/ 20 millones anuales. Bastante reemplaza en ese cargo al destacado antropólogo Fernando Astete Victoria, quien cesó en sus funciones.

El nuevo jefe de Machupicchu precisó que hay un gran proyecto en marcha que costará S/ 220 millones. Se trata del Centro de Interpretación de Machupicchu, que se inaugurará antes del 28 de julio de 2021.

TRANSFERENCIAS A LIMA

Los congresistas Rebeca Cruz y Armando Villanueva consultaron a los funcionarios de la Dirección de Cultura acerca de las transferencias que se hacen a Lima.

Miguel Revilla dijo que dichas transferencias corresponden a los saldos de balance, es decir, dinero que no se pudo gastar durante el año fiscal. No obstante, aclaró que no es un envío voluntario de la entidad cultural, sino una obligación establecida en la Ley General de Presupuesto, que aprueba el Congreso de la República.

Sucede que desde 2014, la Ley General de Presupuesto dispone la transferencia de hasta un tope de S/ 55 millones a manos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En Cusco, la mayoría exige que el dinero se quede para obras de protección del patrimonio.v

Informe de Congreso será entregado en junio próximo

La Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso investiga las concesiones de los servicios que prestan las empresas de transporte de turistas en trenes (PeruRail) y en buses (Consettur).

También están en la mira las concesiones de los hoteles Cusco, en la Ciudad Imperial, y que está en manos de Consettur, y del hotel Sanctuary Lodge, situado en la puerta de ingreso a la maravilla Machupicchu.

La congresista cusqueña Rebeca Cruz informó que el informe final será entregado en junio próximo. Sobre la base de ese informe, plantearán reformas legales para revisar las transacciones y, en lo posible, modificar los contratos. "Prestan un mal servicio y hay que revisarlos", dijo.