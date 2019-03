Diálogo y confianza

El gabinete presidido por Salvador del Solar asistirá al Congreso el próximo 4 de abril para exponer la política general de gobierno y solicitar el voto de confianza, de acuerdo a lo previsto en la Constitución. Designado el 11 de marzo pasado, el nuevo equipo de gobierno ha escogido no acudir de inmediato al Congreso, probablemente para no interferir en la interpelación al ministro de Justicia, y organizar con tiempo las propuestas que sustenten la nueva etapa que, señala el premier, se ha iniciado.

Las consultas con las bancadas tienen un cronograma establecido y empezarán con la bancada fujimorista. El diálogo con los grupos parlamentarios es positivo, aunque sería completo si en las consultas participaran los grupos de la sociedad civil a los cuales se ha referido elogiosamente el premier antes y luego de ser designado en la actual responsabilidad.

Darle contenido al anuncio de la nueva etapa del gobierno es el reto del gabinete, aunque una parte de la oposición intentará estrechar el debate a los aspectos de coyuntura que, siendo importantes, no tienen la trascendencia de la discusión del programa de gobierno con una visión de mediano plazo. Ese contenido, de acuerdo a las primeras explicaciones de los voceros del gobierno, girarán tanto en los aspectos operativos de los sectores gubernamentales como en la continuidad de las reformas.

El gabinete debe proponerle al país en el Congreso un grupo de nuevas prioridades, jerarquizando las necesidades y las posibilidades, sin ceder a la tentación de otros discursos de presentación de gabinetes, que empezaron y terminaron en una tediosa relación de obras y actividades en cada ministerio.

El plato de fondo, a pesar de las exigencias del fujimorismo y el Apra, siguen siendo las reformas. El debate de la confianza deber servir para que el Congreso asuma su responsabilidad respecto a las 6 leyes enviadas por el Ejecutivo en agosto. El hecho de que los dictámenes se encuentren en el orden del día del pleno del Congreso no garantiza que se aprueben o que no sean desnaturalizados.

Asimismo, no puede haber voto de investidura edificante si no está precedido de los compromisos del gobierno con fechas precisas respecto al envío al Congreso de los 12 proyectos de ley de la reforma política, y si el Congreso no asume el compromiso de aprobarlos en esta legislatura, superando ambas instituciones el desdén con el que han tratado este crucial asunto. En las actuales condiciones, el voto de confianza es al gabinete y a las reformas.