Bruce a Sheput: "Espero que tenga la cara e hidalguía de pedir disculpas"

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, salió al frente de las acusaciones en su contra por ser involucrado en el caso 'Los Temerarios del Crimen'. Uno de sus principales críticos es su excompañero de bancada, Juan Sheput, quien señaló que hay un "doble discurso" del Ejecutivo en la lucha anticorrupción.

“Hace pocas semanas, con mi voto favorable, mi bancada expulsó a Sheput y Violeta, así que no me debe querer en lo absoluto y de hecho es una persona opositora al gobierno y un adversario. Él [Juan Sheput] mancha honras con mucha facilidad, está bien, yo lo acepto, pero cuando la fiscalía determine que esto es una tontería, espero que Sheput tenga la cara e hidalguía de pedir disculpas”, dijo Bruce a ATV.

Sin embargo, Juan Sheput considera de que no tiene por qué pedir disculpas. “Se equivoca Bruce. No hay que pedir disculpas de nada. El presidente Vizcarra actúa de manera distinta a como actuó con Salvador Heresi.De por medio hay una declaración de un fiscal no una llamada telefónica ambigua. Que Bruce aclare su situación ante fiscal”, publicó en Twitter.

El caso que involucra a Carlos Bruce

"Es una patraña [la denuncia]. Si me acuerdo que cuando fui ministro de estado en setiembre en 2017, en octubre hice un viaje por toda la zona norte y veíamos desagües aflorando en Chiclayo, Trujillo y Piura. Entonces regresamos a Lima e hicimos un plan para hacer obras rápidas porque era inaceptable que después de tanto tiempo los desagües sigan aflorando", comentó Bruce

El ministro de Vivienda agregó: "Ahora este señor (Cornejo Chinguel) está preso y alguien, un fiscal le ha dicho: si tu echas a gente de arriba a gente poderosa yo te saco de la cárcel, no importa que mientas, así no se hace justicia. Si alguien va a hacer una acusación, tiene que tener pruebas. Si un fiscal va a acusar, tiene que conseguir pruebas. Yo si tengo pruebas y testigos".