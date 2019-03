83 años de Mario Vargas Llosa

Compromiso con la realidad

David Durand, docente en UNFV y UMCH.

La obra de Mario Vargas Llosa surge de un fuerte compromiso con la realidad. Entendamos por realidad no solo lo que nos rodea, sino también lo que nos afecta. De allí que los temas de nuestro novelista sean la injusticia, la libertad, el autoritarismo, la corrupción, etc., asuntos que nos preocupan y que tienen la condición de ser contemporáneos. Nos puede gustar o no la forma en que trata estos temas, incluso seguimos de cerca las polémicas que levanta y admiramos cuando regresa a nuestro país a participar activamente en nuestra penosa realidad política. 83 años son muy pocos para una vida y obra que han levantado polémicas y debates. ¿Qué más se puede exigir de quien se compromete con la realidad?

El primer MVLL

Víctor Ramos, estudiante de Literatura.

El 28 de marzo celebramos el natalicio de MVLL, figura destacada de la literatura. Lo que deberíamos rescatar de su producción es ese primer VLL, cuando tenía cierta fe en que la literatura guardaba una relación con los ideales socialistas. En aquel entonces, afirmaba que “las sociedades socialistas durante mucho tiempo serán todavía la sede de contradicciones, amarguras y rebeliones individuales”, las cuales “se plasmarán en ficciones, que, a su vez, servirán a los demás hombres para tomar conciencia”. Aunque desmintió esta faceta, quedémonos con esa denuncia de la obscenidad del poder político en La ciudad y los perros y Conversación en la Catedral. Dejemos de lado al liberal de los últimos tiempos.