Carlos Tubino minimiza adjetivos de Rosa Bartra a Martín Vizcarra [VIDEO]

Evita opinión. El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino prefirió no referirse a las expresiones que tuvo Rosa Bartra contra Martín Vizcarra, a quien calificó de “inepto” e “incapaz”. El congresista dijo que esos temas se ven en la interna de la bancada.

Al respecto, Tubino dijo que lo más importante es la próxima presentación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar en el Congreso. Y en ese sentido, aseguró que Fuerza Popular prestará atención a sus propuestas antes de definir su voto de confianza.

“Creo que todo eso debemos dejarlo de lado. Nosotros estamos en una actitud propositiva en estos momentos. Hay temas internos que lo tenemos que ver en la interior de la bancada, pero la actitud al nuevo gabinete y presentación en el congreso, es positiva. Nosotros no podemos afirmar ni negar si vamos a dar el voto de confianza”, dijo Carlos Tubino a Canal N.

Ante la pregunta si los adjetivos de Rosa Bartra le parecían inoportunas y si perjudica la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, Carlos Tubino dijo que toda opinión se respeta, se discute en la bancada y luego se toma una decisión.

“Eso son temas que nosotros lo vamos a tener internamente. Lo importante acá es la actitud que tenemos como bancada. Como congresistas tenemos diferentes puntos de vista que lo respetamos a todos, y en ese sentido, ese es el valor de la democracia, internamente discutimos y debatimos sobre diferentes temas y al final tomamos una decisión”, explicó.

Rosa Bartra no se retracta

Desde Trujillo, Rosa Bartra negó que haya insultado al presidente Martín Vizcarra y que sus expresiones son una opinión persona y no de bancada.

“Las opiniones son eso, opiniones. No son ciertas ni falsas, podrías ser lógica o ilógicas y no están dadas para agradar a alguien. Yo no opino en el sentido para buscar el aplauso de alguien. He señalado como me corresponde, en mi rol de opositora, que es lo que el pueblo peruano finalmente me encargó, en señalar la ineptitud, la ineficiencia y la incapacidad para resolver los problemas del país”, expresó en Canal N.