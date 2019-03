Bartra no se retracta: “No soy vocera de mi bancada. Es una posición personal” [VIDEO]

La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, rechazó haber insultado al presidente Martín Vizcarra, pero recalcó que tiene la obligación como “opositora” de señalar “la ineptitud, la ineficiencia y la incapacidad para resolver los problemas del país”.

Pese a los pedidos de sus colegas, Úrsula Letona y Alejandra Aramayo, de evitar la confrontación y de responder con adjetivos contra el presidente Martín Vizcarra, Bartra señaló que sus opiniones se deben respetar.

“Las opiniones son eso, opiniones. No son ciertas ni falsas, podrías ser lógica o ilógicas y no están dadas para agradar a alguien. Yo no opino en el sentido para buscar el aplauso de alguien. He señalado como me corresponde, en mi rol de opositora, que es lo que el pueblo peruano finalmente me encargó, en señalar la ineptitud, la ineficiencia y la incapacidad para resolver los problemas del país”, expresó en Canal N.

“Yo lamento disentir con algunas personas que piensan que el rol de la oposición es no señalar lo que el gobierno está haciendo mal. [...] Mi posición es levantar la voz porque conozco de primera fuente los efectos que la corrupción, la incapacidad y la ineptitud le hacen a nuestro país”, añadió Rosa Bartra.

Tras calificar al gobierno de Martín Vizcarra como “dictatorial”, Rosa Bartra aclaró que su posición es personal porque no es vocera de la bancada de Fuerza Popular y aseveró en que continuará “alzando su voz”.

“Lamentablemente, en gobiernos dictatoriales se preferiría el pensamiento único. Mi posición, siempre he dicho, va a responder al análisis de la situación de mi país. No soy vocera de mi bancada. Es una posición personal”, dijo.

“No hay nada mejor que evitar la confrontación y, en este caso, el presidente de la República ha opinado de forma que es inaceptable. En defensa de la democracia, tengo que levantar mi voz y decirle al presidente”, agregó la fujimorista, quien está en la ciudad de Trujillo, por la semana de representación.