Herramientas para PYMES

Señor Director:

Hablar de competitividad encierra muchos factores dirigidos a las PYMES. Uno de ellos, el pago de sus facturas. El Perú está lejos de tener herramientas financieras para apoyar sobre todo a las PYMES. Países de la Alianza del Pacífico, como Chile, han promulgado hace meses una ley que permite a las empresas pequeñas y medianas tener respiro financiero, porque obliga a pagar las facturas en un plazo de 30 días. La ley “Pago de 30 días” soluciona el tema de financiamiento. Estas representan el 95% de las empresas en Perú. Es hora de hacer justicia y el Poder Legislativo o Ejecutivo promulguen la ley. Muchas empresas grandes “trabajan” con el dinero de las PYMES, no es justo. El procedimiento debe alinearse a los países de la Alianza del Pacífico, dado que existe la factura electrónica, será mucho más fácil. Existe mucho por avanzar, pero esta ley traerá muchos beneficios .

José Darío Dueñas Sánchez

DNI: 08776500

Sobre el alcalde de La Molina

Señor Director:

El alcalde de La Molina debe cuidar su distrito. Cada autoridad es responsable de su territorio. Deje de criticar. Si se duerme en sus laureles por mirar qué hacen los otros alcaldes, los ambulantes invadirán La Molina. ¡A trabajar ya! Él pensó que ser alcalde es solo llevar el título. No queremos tropezar con la misma piedra, queremos acción para nuestro distrito.

Jenny Cárdenas Zapata

DNI: O6200478

Seguridad vial

Señor Director:

Cuando no se ve a la autoridad policial en las calles vemos barbaridades. El 24 de marzo recorrí desde La Molina hasta Pueblo Libre en moto. No vi un solo policía de Tránsito en todo el camino pasando por varios distritos. Los domingos las calles se convierten en tierra de nadie. Te encuentras con todo tipo de infracciones de tránsito en las calles. Horario ejecutivo, no se labora los domingos. ¿Y a los demás ciudadanos quién nos protege en la seguridad vial?

Kiko Prugue Salkeld

kikoprugue@hotmail.com

Firma de Perú en Prosur

Señor Director:

Mientras en el Congreso se realizaba la innecesaria interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, el presidente se encontraba en Chile firmando la declaración de Santiago, con lo que muestro país ahora pertenece al Foro para el Progreso y Desarrollo de América Latina, o también conocido como Prosur, que fue recientemente creado. Sin embargo, no se termina de identificar en qué sentido será beneficioso para el Perú pertenecer a este bloque que pretender reemplazar a Unasur. Hasta ahora todo parece indicar que Prosur no es otra cosa que un intento del presidente de Chile, Sebastián Piñera, y el presidente de Colombia, Iván Duque, por complacer a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. No es coincidencia que en los últimos meses estos mandatarios se hayan reunido con el presidente norteamericano. Además, también está integrado por Mauricio Macri, quien busca desesperadamente inversiones del extranjero para salvar a Argentina de la crisis que le ocasionó, y por Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, quien comparte con Trump la extraña necesidad de querer desaparecer el socialismo de Latinoamérica. Resulta difícil creer que será el foro sin ideología que Piñera describ2ió en su discurso de apertura y luce más como un acta de sumisión para no tomar decisiones que puedan incomodar al poderoso país del norte. No obstante, quizá sirva como prueba para que los detractores de Martín Vizcarra dejen de calificar a su gobierno como ‘caviar’.

Cristian Rebosio Aguilar

DNI: 73684413