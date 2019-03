Reiteran negativa a firma de adenda para Majes II en Arequipa

Arequipa. A cinco días de que culmine el plazo de suspensión de la ejecución del proyecto Majes Siguas II, no se tiene en claro si se ampliará el tiempo de detención o se aceptará la Adenda 13 que propone la concesionaria del proyecto Angostura Siguas.

La última ampliación de plazo fue firmada por la exgobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio Delgado, en diciembre de 2018.

Ante la incertidumbre sobre el futuro del proyecto agrícola de Arequipa, los congresistas Horacio Zeballos y Justiniano Apaza realizaron ayer el foro-panel "Majes Siguas para los arequipeños".

No a la adenda

Especialistas como Alipio Montes e Isaac Martínez, en sus ponencias, coincidieron en que la firma de un cambio tecnológico, bajo los argumentos que propone Cobra (principal accionista del consorcio Angostura), no puede darse. Martínez volvió a recalcar que la evaporación y pérdida del agua sería mínima. "Además, todo cambio que se haga en cuanto a la distribución del agua debe ser asumido por la empresa, así lo estipula el contrato", indicó.

Asimismo, el argumento de que no hay agua tampoco es válido, dijo Martínez. Indicó que, al contrario, ahora hay más agua. "Mientras que en la firma del contrato se previeron 959 millones de metros cúbicos (hm3), ahora se cuenta con 1367 hm3".

Por su parte, el congresista Zeballos recalcó que si se diera el aumento de presupuesto de US$ 104 millones que pide Cobra, el Estado pasaría a tener una participación de 59.4% en todo el proyecto, algo que no estaba estipulado, ya que el mayor riesgo debería asumirlo el privado.

Con estos cambios, el proyecto pasaría a costar alrededor de US$ 660 millones y las tierras más de US$ 9700 por hectárea. "Además, Cobra está contra las cuerdas. No ha presentado el cierre financiero y quiere que el Gobierno lo avale en un préstamo bancario que tampoco ha logrado. Por eso, sabe que no puede imponer condiciones ni llegar a un arbitraje", agregó Zeballos.

No están de acuerdo

En tanto, los gremios agrícolas que acudieron al evento manifestaron su desacuerdo con la firma de la Adenda 13.

También los consejeros Edy Medina, José Luis Hancco, Silvio Arias e Israel Zúñiga indicaron que, cuando se ponga a votación en el pleno regional, ellos votaran en contra, porque consideran que los argumentos de la empresa perjudican los intereses de la región.

Tierra para todos

Alipio Montes defendió que la distribución de las tierras sea a razón de parcelas de entre 15 y 20 hectáreas, esto debido a que las entidades internacionales indican que este tipo de distribución ayuda al crecimiento económico balanceado.

El especialista indicó que este tipo de distribución colabora con la democratización del país. Mientras que con grandes latifundios se promueve la corrupción, ya que las grandes empresas podrían dominar entidades del Estado con su poder, con muchos agricultores medianos esto no sucede.