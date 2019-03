Acuerdo Odebrehct: ¿En qué consiste el proceso de control de legalidad?

El Equipo Especial Lava Jato entregó oficialmente al Poder Judicial todos los documentos de acuerdo de colaboración eficaz y beneficios a la empresa brasileña Odebrecht, suscritos por el Ministerio Público y la Procuraduría.

El fiscal Henry Amenabar llevó los 248 mil folios con 739 tomos de anexos del acuerdo firmado el 15 de febrero, en Brasil, para someterlo a un control de legalidad.

Este proceso está a cargo de la jueza María Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Control de legalidad

El control de legalidad es un proceso estipulado en el "acuerdo de beneficios y colaboración", según el artículo 477 del Código Procesal Penal.

Una vez que la jueza tenga en su poder todos los documentos, tendrá un plazo de cinco días si considera formular observaciones al contenido del acta y a la concesión de los beneficios, a través de una resolución inimpugnable.

Luego de esto, la jueza celebrará una audiencia privada especial dentro del décimo día de recibir el acta original o complementaria, según sea el caso. La sesión contará con la asistencia de quienes celebraron el acuerdo, en donde cada uno expondrá los motivos y fundamentos del mismo.

En este caso se presentarán el Ministerio Público, la defensa de Odebrecht y el procurador público. La jueza junto a todas las partes podrán interrogar al solicitante, precisa el Código Penal.

Luego de la audiencia, la jueza tiene un plazo de tres días para dictar sentencia para aprobar el acuerdo o un auto en caso de una desaprobación del documento. Cualquier decisión son susceptibles de recurso de apelación.

Si la jueza considera que "el acuerdo no adolece de infracciones legales, no resulta manifiestamente irrazonable, o no es evidente su falta de eficacia", lo aprobará e impondrá las obligaciones que correspondan. La sentencia no podrá exceder los términos del acuerdo.