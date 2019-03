Salaverry: reformas de justicia están en la agenda del Pleno

Los seis proyectos de ley de la reforma de justicia que el Poder Ejecutivo entregó al Congreso ya se encuentran en la agenda del Pleno para ser debatidas, informó el presidente del legislativo, Daniel Salaverry.

El titular del Congreso de pronunció sobre el tema luego que el presidente Martín Vizcarra anunciara que tomará medidas constitucionales, como la cuestión de confianza, si es que estas iniciativas entregadas hace más de siete meses no avanzan en su aprobación.

Salaverry informó que los proyectos de ley ya se encuentran hace semanas en la agenda del Pleno. Sin embargo, señaló que se debe conversar con los presidentes de cada de comisión encargada para que estén dispuestos a sustentar estos dictámenes.

Por su parte, la parlamentaria de Fuerza Popular y presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, señaló que en su grupo de trabajo ya no hay proyectos que ser debatidos porque todos los enviaron al Pleno.

Cuestión de confianza

Salaverry le pidió al presidente que no se preocupe por las reformas de justicia y que "confíe que el Congreso va a hacer su trabajo".

Respecto a la cuestión de confianza señaló que el Poder Ejecutivo no debe buscar confrontaciones con el Parlamento, sino que deben articular esfuerzos.

"Cada vez que el ejecutivo cae en las encuestas colisionan confrontan contra el congreso. Yo creo que ha llegado el momento de frenar y parar eso. Lo que hay que hacer es articular esfuerzos, sumar esfuerzos para poder sacar adelante esta reforma política", declaró Salaverry.

Reforma política

El titular del Legislativo se refirió también a los proyectos de ley sobre la reforma política que impulsó el Ejecutivo y aseguró que trabajarán en ello.

"Ahora vamos a impulsar la reforma política, bienvenida se la propuesta del ejecutivo, la vamos a revisar a debatir y si es posible a enriquecer con los proyectos de ley que hay aquí", sostuvo.

Salaverry explicó que propuso otro proyecto, pero para no dar un mensaje de querer dilatar se va replantear en relación a lo presentado como iniciativa de Vizcarra.

Vizcarra al Congreso

El mandatario Martín Vizcarra, en entrevista con La República, no descartó aplicar una cuestión de confianza si es que observa que "no hay voluntad" de trabajar rápidamente las seis reformas.

Señaló que seguirán el camino formal y conversará con el titular del Congreso, Daniel Salaverry, para entender el porqué no se avanzó y aclarar si hay o no voluntad. De haberla se mantendrán vigilantes.

Sin embargo, si la posición del Legislativo continúa siendo la misma, Vizcarra utilizará los mecanismos constitucionales para "que la población no sea burlada".

"Si en caso no hay voluntad, hay que buscar los mecanismos constitucionales que permitan no ser burlados, que la población no sea burlada. (La cuestión de confianza) Es parte de ello, pero hay que analizarlo en su momento", agregó.