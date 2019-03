Adiós a César Lévano

Señor Director:

El país ha perdido a una de sus figuras ilustres, que tuvo humildad y un amplio conocimiento de la realidad nacional, maestro de generaciones con su ejemplo en las aulas y en los medios de comunicación, demostró su amor por el Perú,me refiero al periodista César Lévano. Recuerdo su programa radial , los domingos por las mañanas en CPN radio, en los años 90, junto con Pedro Salinas, en donde imperaba la cultura y el saber, cumpliendo la misión del periodismo en informar con objetividad. Hombre de izquierda, lúcido en sus pensamientos y con exposición clara y entendible para sus oyentes y lectores. Combatió firmemente el autoritarismo, la mentira y la corrupción. En César Lévano se vio el valor del conocimiento en la formación positiva de una persona, conocimiento junto con la ayuda al prójimo nos aparta de la miseria humana. Descanse en paz, don César Lévano.

Martín Isla Medina

DNI 08207900

Contra la mafia inmobiliaria

Señor Director:

Quiero hacer de su conocimiento la mafia inmobiliaria denunciada en todas las instancias y que viene dilatando su solución. Envío cómo está el proceso y lo que que responden la OCMA y la ODECMA. Es decir, encubren a los jueces denunciados dilatando el proceso y ninguneando las pruebas presentadas. Esta modalidad a sido denunciada por su propio diario en el caso de Rodolfo Orellana (larepublica.pe/politica/194017-sunarp-la-mafia-de-rodolfo-orellana-aprovecho-debilidades-juridicas-para-poder-operar). Mi familia está pasando por un desalojo ilegal y abusivo promovido por las denuncias que, como médico de ESSALUD en la red Sabogal de Bellavista Callao , realicé contra la mafiocracia y cleptocracia del gobierno de Alan García. Así el autor intelectual de nuestro desalojo es el ex ministro de Justicia Enrique Javier Mendoza Ramírez, condecorado por AG. Mendoza tenía poder para mangonear a los funcionarios registrales de la SUNARP, para falsear información y lograr que ingresara la inscripción fraudulenta de Marco Antonio Cabrera Oyague y su hermano Miguel Alfredo Cabrera Oyague. Todo está denunciado, sin embargo, una mano negra dilata todo el proceso para intentar vender la propiedad , a pesar del bloqueo registral que hemos logrado con nuestro abogado. Espero que su digno diario pueda intervenir con su periodismo de investigación y confirmar todo el vía crucis que estamos pasando para recuperar nuestra legítima propiedad, que ha sufrido este desalojo ilegal y abusivo denunciado y que el segundo juzgado comercial de Lima Miraflores con su Juez denunciado Jorge Luis Tipian no resuelve en su oportunidad.

Luis Napoleón Castro Sanz

Médico obstetra

Sobre Martín Vizcarra

Señor Director:

Qué pena que Vizcarra siga los pasos de PPK, que encarpetó las magníficas sugerencias hasta hoy olvidadas, que solicitó a una Comisión Especial presidida por un ex Defensor del Pueblo. O sus asesores no sirven para nada y son sostenidos con nuestros impuestos para hacernos creer que son ellos los responsables de sus errores o es parte de un plan como lo vimos en el caso PPK. Vizcarra sabe que el apoyo que el pueblo le brinda es porque se ha puesto firme frente a un partido político que solo busca el poder para saquearlo. Que yo sepa no conozco las propuestas de la Comisión Tuesta, no se han hecho públicas a la fecha con las recomendaciones que creó. Vizcarra dice que las propuestas de Tuesta las quieren poner para que sean discutidas ampliamente y el 28 de julio 2021 entrar con dignidad a una nueva centuria de país independiente. Algo debe hacer para celebrar 200 años de vida independiente. Material escrito puede documentar una biblioteca sobre el particular, solo faltan decisión, patriotismo e interés.

Arturo H. Fernández Perris

dni: 07575643