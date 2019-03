Dirigentes contra diálogo por Paltuture si no definen límites con Moquegua

No habrá más reuniones formales con el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, para viabilizar una salida al proyecto de represa Paltuture. Así lo manifestaron dirigentes ante distintos medios de comunicación. Ellos llegaron a este acuerdo en la reunión que sostuvieron el sábado último en la Casa del Maestro.

La presa almacenará 80 millones de metros cúbicos para abastecer de agua al Valle de Tambo, en la provincia de Islay (Arequipa). La obra se levantará en el centro poblado de Tolapalca, ubicado entre Puno y Moquegua.

Aurelio Yujra, dirigente de la provincia de Ilave, aseguró que no avalarán ningún acuerdo de las autoridades de Puno con las autoridades de Arequipa y Moquegua hasta que no se culmine el proceso de delimitación del altiplano con la región de las paltas.

En la reunión mencionada también analizaron acatar un paro contra el gobierno de Martín Vizcarra en defensa de sus recursos hídricos. Sin embargo, se tomará una posición única tras 3 foros.

“De ir a un paro sí vamos a ir, pero antes tenemos que concientizar a la población para que no nos dividan y que no se vea como el capricho de un dirigente. Mientras tanto, ese proyecto Paltuture no va, digan lo que digan. Primero está Puno”, dijo Aurelio Yujra.

Sobre Paltuture, existe una medida cautelar dispuesta por el juez Guido Chavarría Tisnado, que suspendió la licitación para dicho proyecto. Chavarría resolvió a favor de la Municipalidad Provincial de Puno. Se ordenó hacer un estudio.