PPK reveló que Keiko Fujimori no quiso hablar del indulto en reunión en Palacio

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) habló, después de un año de su renuncia, sobre el indulto que le otorgó a Alberto Fujimori en la víspera de la navidad del 2017, uno de los sucesos que motivó la caída de su gobierno.

PPK confirmó que el principal impulsor de esta causa fue Kenji Fujimori. Según contó, el trámite para el indulto a Alberto Fujimori empezó a mediados del 2017, luego de que el hijo del exdictador le enviara una carta.

“Él (Alberto Fujimori) no me buscó, pero yo hablé con su hijo y conversé con él un par de veces en junio o julio, por iniciativa de él (Kenji Fujimori) y también yo acepté conversar con él, me trajo una carta”, dijo.

Remarcó que Keiko Fujimori no tuvo participación y contó lo que la lideresa de Fuerza Popular le dijo sobre el tema en la reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno el 11 de julio del 2017, donde también participaron José Chlimper y Martín Vizcarra.

“Yo le dije (sobre el indulto) cuando tuvimos la reunión con Chlimper y me dijo ‘no quiero hablar de eso’”, reveló.

Asimismo, PPK consideró que si bien fue una decisión “controversial”, fue la “correcta”, porque revisó “toda la información sobre Fujimori” que le habían dado los médicos.

“Empezó en julio y tomó su tiempo. Coincidió con la noche de navidad y algunos asesores me dijeron es un buen momento. Claro, mucha gente lo vio como un quid pro quo, pero no era así”, manifestó.

Lo que le dijo Mario Vargas Llosa

PPK también contó la reacción que tuvo Mario Vargas Llosa en la comentada cena que tuvieron en Madrid, España, en junio del 2017, cuando el exmandatario le comentó que estaba evaluando el indulto para Alberto Fujimori.

“Le conté a Vargas Llosa y él se puso furioso. Más o menos me dijo que yo era un traidor a la democracia, más o menos. Se puso realmente muy molesto”, detalló, y dijo que no ha vuelto a hablar con él.

“Si hubiera pensado que iba a tener tantas consecuencias, la hubiera demorado, pero la hubiera hecho igual (...) lo volvería a hacer”, señaló.