Fabiana Rosales: “Guaidó sí ejerce competencias, y esta lucha no la perdemos”

Fabiana Rosales, esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a Lima. En la residencia de la Embajada de Colombia, donde nos recibió, asegura que su cónyuge sigue ganando terreno como mandatario encargado, mientras Nicolás Maduro se debilita más. Anuncia el “retorno a casa” de miles de venezolanos.

¿Qué se busca principalmente con esta visita al Perú?

Reencontrarme con mis hermanos venezolanos, traerles el mensaje de su presidente encargado, Juan Guaidó, ese retorno a casa que comenzó, que se está construyendo cada día. Sé que más de un venezolano tiene la maleta lista para volver.

¿Cuándo vendrá Guaidó?

Muy pronto, apenas terminemos de concretar varias visitas que tenemos dentro de Venezuela. Continuará con esta operación Libertad por todo nuestro país para lograr el definitivo cese de la usurpación.

No hay fecha aproximada.

Conversé hoy con él y me dijo que muy pronto seguramente iba a estar en el Perú.

¿Cómo ve al Gobierno peruano respecto a Venezuela?

Estamos muy agradecidos con el respaldo que han tenido con el gobierno del presidente Guaidó, el pueblo venezolano, los migrantes. El presidente Vizcarra ha sido solidario con nuestra causa que, como ya he dicho, más allá de un tema político, es un tema de humanidad.

De las visitas de organismos internacionales, ¿qué consecuencias se esperan?

Han trabajado en pro de la libertad y esclarecer la crisis humanitaria que cada día se agrava más. Estamos trabajando para que la ayuda humanitaria siga ingresando. Seguimos entregando ayuda humanitaria en los hospitales, ambulatorios... Y vamos a seguir avanzando juntos.

¿Cómo es para una joven que ha vivido casi toda su vida bajo el régimen chavista vivir este momento y en su posición?

Pasé mi vida viendo cómo destruían a mi país, con un discurso lleno de odio, resentimiento, sed de venganza. Desde niña no me generaba confianza. No me equivoqué porque luego de esos 20 años tenemos destrucción del país, de todos los sectores: de familias divididas por tener que migrar; de hogares porque asesinaron jóvenes en la violencia; de empresas; de la producción... Nos sembraron un discurso que logró quebrarnos. El 2018 fue muy oscuro. Pero llegó un 2019 donde la esperanza renació y volvimos a creer en lo que es el venezolano: jovial, trabajador, luchador, capaz de salir con una maleta llena de sueños y empezar en otro país. Como dice nuestro presidente, queda la vuelta a casa.

¿Cuán factible es ese retorno considerando que Maduro aún ejerce poder y que las Fuerzas Armadas lo apoyan?

Maduro está en una oficina usurpando. No ejerce competencias, no tiene respaldo del pueblo venezolano, porque más del 90% reconoce a Guaidó como presidente encargado, ni respaldo de la comunidad internacional. Hoy Guaidó es quien ejerce competencias, recorre el país y es recibido por millones de venezolanos que lo apoyan. Fue recibido por mandatarios de Sudamérica como jefe de Estado. Tenemos embajadores asignados en varios países. CITGO está ya en manos del presidente Guaidó y de quienes nombraron. Tenemos representantes en el BID. Veo la gobernabilidad del presidente Guaidó cada vez avanzando más y a otros en una oficina encerrados.

¿Qué falta, entonces, para que caiga Maduro?

El presidente emprendió una gira por el cese de la usuparción definitiva que se llama Operación Libertad. Esta trabajando en este primer paso de nuestra ruta, que tiene tres: el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres...

¿Han tenido acercamiento de algunos sectores militares?

Hoy más de 600 militares están en Colombia, que han cruzado desde febrero. Es un sentimiento generalizado. Estoy segura de que se vive, porque se percibe, se siente. El militar hoy tiene las mismas necesidades que cualquier venezolano. La familia de un militar seguramente tiene, como cualquier venezolano, una nevera vacía.

¿Pero hay ya grupos que les dicen ‘vamos a apoyarlos’?

Hoy más de 600 en Colombia que decidieron cruzar la frontera. Es poquito más del 20% de lo que hay en Táchira, estado fronterizo con Venezuela.

¿Y en Venezuela?

Claro, se siente en las calles. La esperanza se siente.

¿Cómo toma, como esposa de Guaidó, que le digan que es un presidente de Wikipedia, que es ficticio su poder?

Mira, es el presidente que ejerce competencias, que cuenta con el respaldo de más de un 90% de los venezolanos, que tiene el respaldo de la comunidad internacional. Nosotros tenemos la bendición de Dios y esta lucha no la vamos a perder.