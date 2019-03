Vilcatoma y Tubino se enfrentan: "Sr. Vocero tengo la misma condición que usted"

Tras la interpelación al ministro de Justicia, Vicente Zeballos, para que explique el acuerdo con Odebrecht pese a la autonomía de Poderes, expertos han señalado que Fuerza Popular intentaría derogar la ley que permitió dicho acuerdo.

El analista político Luis Davelouis señaló que “el bloqueo al acuerdo con Odebrecht nunca fue viable” para Fuerza Popular, pero “intentarán bajarse la ley” con la que se establecieron las bases del acuerdo con Odebrecht.

Al respecto, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, le aseguró que “el buque ha cambiado de rumbo”, rechazando así que desde la bancada naranja se intente derogar dicha norma.

En otro mensaje, Carlos Tubino desligó de Fuerza Popular a Yeni Vilcatoma, quien propuso interpelar al ministro Zeballos y que ahora pide que el Pleno derogue la ley para -según ella- luchar contra la corrupción.

“Yeni Vilcatoma no está abordo, ella navega en buque independiente, no está bajo mi control. Se ha logrado estabilizar el nuestro y navegamos en otro rumbo, afortunadamente la inteligencia enemiga no lo ha percibido y cree que seguimos en rumbo de colisión!!”, escribió Tubino en la red social.

Sin embargo, la también integrante de la Mesa Directiva, Yeni Vilcatoma, le recalcó al vocero de Fuerza Popular que ella tiene los mismos alcances que él como congresista de la República.

“Sr. Vocero tengo la misma condición que usted, soy congresista. Innecesarias y agraviantes sus expresiones. No busco colisión, sólo denuncio corrupción y gozo del apoyo de la persona que me otorgó la confianza”, indicó Yeni Vilcatoma.