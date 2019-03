¿En qué mundo se van a mover el Perú y América Latina en su tercer centenario de vida independiente, que está empezando ya?

El año pasado se cumplieron cien años de la publicación del primer volumen de La Decadencia de Occidente, de Oswald Spengler.

Un siglo después, nos encontramos con las guerras desatadas por Occidente contra el mundo islámico, con el agresivo proteccionismo de Trump, con el agónico Brexit, con el terrorismo, con la xenofobia, con los periódicos asesinatos de estudiantes en los Estados Unidos, con los chalecos amarillos, con la fractura catalana, con el populismo italiano, con el salvajismo en Nueva Zelanda y con la trágica catástrofe venezolana, amén de la profunda y natural desconfianza que socava a las democracias representativas en todas partes, no solo en el Perú. La violencia y el caos habitan, sobre todo, aunque no exclusivamente, en el ámbito occidental.

Es obvio, además, que entramos a un periodo en el que se cuestiona, cada día más, la visión eurocéntrica de la historia, que se ha mantenido incólume desde la Edad Media hasta Karl Marx inclusive, y que nutre la enseñanza a escala planetaria. Hoy, los niños del Perú, de Nigeria, de Turquía y del mundo entero saben quién fue Napoleón Bonaparte, pero no tienen la menor idea acerca del efecto que tuvo en toda el Asia el triunfo de Japón sobre Rusia en 1905.

Westfalia

En 1648, luego de las guerras religiosas, la Paz de Westfalia estableció un orden europeo basado en la soberanía de los Estados nacionales, ya no en la fragmentada Cristiandad. Los imperios europeos, que llegaron a controlar más del 80% de los territorios y la población mundial, propagaron por todo el orbe el sistema westfaliano de Estados soberanos.

Bajo el sistema de Westfalia se aseguró la supremacía de las potencias occidentales que dominaron la política internacional. Primero Francia; luego el Reino Unido; en el último siglo, los Estados Unidos de América. Este es el orden que entra en deterioro en el siglo XXI, el orden de la Pax Americana, a costa del humanismo europeo.

Southfalia

Cambiando el West (oeste) de Westfalia por South (Sur), el neologismo Southfalia es usado por diversos analistas para referirse al paisaje que está surgiendo en este siglo XXI. Según todas las proyecciones, a mediados de este siglo las principales potencias mundiales serían, en este orden, China, India, los EEUU e Indonesia. Después seguirían Brasil, Rusia, México, Japón, Alemania y el Reino Unido.

No se trata, en rigor, de la decadencia de Occidente, que ha comprobado la universalidad de valores que, aunque no le son exclusivos, fueron incubados en sus orígenes mediterráneos y euroasiáticos. A lo que asistimos es al resurgimiento de nuevos poderes y nuevos entendimientos no eurocéntricos, que implican enriquecimiento, no simple antagonismo ni sustitución, para el mundo entero y para el mismo Occidente.

En este marco, los países latinoamericanos no pueden asumir el triste papel de comparsa de alguna gran potencia. Al revés, tienen que moverse con independencia, tanto frente a los viejos como frente a los nuevos poderes.