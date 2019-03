Comparsas con picardía

Señor Director:

Los recientes carnavales en Huamanga se convirtieron en un gigantesco desborde popular de músicos y bailarines por sus calles, con mucho colorido y autenticidad. Resultó impactante ver cómo decenas de comparsas formadas por, entre 100 y 300 personas, cantaban y bailaban a la vida, al amor, a la picardía, pero también denunciaban y protestaban contra la corrupción nacional encarnada en muchos políticos, congresistas y expresidentes.

Por ejemplo, la comparsa “Huamanga Tunante”, con mas de 300 voces, entre músicos y danzantes, hombres y mujeres cantaban a coro: “Nunca hubo corrupción, dice el tinterillo / nunca hubo corrupción dice el suwa kuchi (chancho ladrón) / no me han dado la plata dice el qara uya (cara dura) / no me han dado la coima / dice el congresista”. Dicha canción, además, resultó ganadora en el Concurso de Composiciones de Carnaval.

Otra comparsa de corte jocoso e irreverente, denominada “Las Candys”, cantaba así: “Esos qanras (sucios) congresistas qué se habrán creído / way, way, way, la mano nos han metido / No trabajan, no hacen nada y siempre cobran rico / sí, sí, sí, leen Condorito”.

Por último, la comparsa “Sentimiento Fajardino” decía en su ritmo carnavalero llamado “Pumpin”: “El Perú unido, jamás será vencido / ni la mafia ni la corrupción / nada nos vencerá / todos juntos lucharemos por el bien del Perú / tenemos a Pérez, a Vela y Carhuancho / ni la mafia ni la corrupción, nada nos vencerá”.

Los artistas y compositores del pueblo, en general, saben expresar las alegrías y desdichas de su entorno local, pero esta vez los grandes escándalos de nuestra clase política corrupta no se salvaron de la condena popular en las calles de la histórica Huamanga.

Alberto Eyzaguirre García

dni: 08035912

No estafen a los jubilados

Señor Director:

Este 2019 puedo decir que el Bono de Reconocimiento que calcularon para el mi caso fue desastroso, tanto que cobro US$ 110.00 de pensión, que al cambio no llega ni a S/ 350 al mes, una miseria, ello porque la SBS, en su momento, no tomó en cuenta ni evaluó mis reclamos ni pedidos para retornar al Sistema Nacional de Pensiones. Otro peor legicidio contra los jubilados de las AFP, es habernos inventado una larga vida de más de 100 años para disminuir nuestro pago mensual, haciendo insignificante nuestra pensión.

Los adolescentes y jóvenes peruanos (trabajadores dependientes e independientes) lean, participen en el debate y se ilustren, estén advertidos acordes a la actualidad y la realidad, desventaja y un futuro desastroso por el desconocimiento y la ignorancia de no estar muy bien informados, por lo menos, las disposiciones legales sobre las AFP. El Gobierno tiene la obligación de revisar ese atentado contra el ahorro de los trabajadores proyectados a su jubilación. Que los trabajadores a jubilarse en el futuro no sean estafados.

Sería lógico que el Congreso y el Gobierno se digne en debatir y derogar la disposición legal de los 110 años de vida y nos actualicen la vivencia hasta los 80 años legales, o nos paguen a los jubilados hasta un Salario Mínimo Legal.

Eber Simeón Miranda

dni: 06023007

Sobre celular en el penal

Señor Director:

Por qué se permite a Keiko Fujimori el uso del celular cuando el ingreso de este está prohibido en los penales. Entiendo que cuando se sufre de internamiento se pierde todo derecho civil, se aísla al individuo de la sociedad o, ¿esto no ocurre con las personas mediáticas?

Emilia Solano Herrera

dni: 06436311