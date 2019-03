Dejan al voto apelación de Edwin Donayre por “Gasolinazo”

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dejó al voto la apelación del congresista Edwin Donayre y otros exmilitares, condenados a 5 años y 6 meses de prisión por el robo de combustible del Ejército, conocido como "Gasolinazo".

El tribunal, presidido por César San Martín, escuchó los alegatos del procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios y los argumentos de la defensa de Edwin Donayre, a cargo de César Nakazaki.

La Sala Suprema deberá resolver la apelación en un plazo de 30 días.

El procurador sostuvo que la sentencia contra Donayre está "debidamente motivada" y la defensa no ha podido demostrar que no ocurrieron los ilícitos.

Los imputados habrían gestionado, solicitado y recibido petróleo y gasolina.

"Existen y hemos escuchado que sí hubo una asignación extraordinaria de combustible para ambas regiones militares y cada uno sostiene 'yo no fui, no tenía la competencia y finalmente no me apropié'", apuntó Pacheco.

Según explicó, en el 2006 se asignó gasolina y petróleo sin sustento. "Se colocaron unidades que no estaban operativas, y no debían ser provistas con combustible", añadió el procurador.

Para el abogado César Nakazaki, no se ha podido probar el delito de peculado en agravio del Estado en el caso de su defendido.

"Existe insuficiencia de pruebas de cargo para demostrar que hubo un acto de apropiación de combustible. No hay prueba que establezca que una sola gota de combustible fue apropiada por mi patrocinado para sí o para otro", dijo. ❖

